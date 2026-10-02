Aprilia demuestra que su lenguaje deportivo también puede funcionar en una trail de diseño cuidado

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 15:06h.

Está enfocada principalmente al uso off-road, y destaca principalmente por su equipamiento y por su ligereza

La trail más atractiva de Aprilia está enamorando a los que buscan estilo y tecnología

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En Aprilia vuelven a demostrar que el lenguaje deportivo puede funcionar en una trail de diseño cuidado, por si alguien aún tuviera dudas. Un ejemplo magnífico de esto que comentamos lo encontramos con la Tuareg 660, que es una de las mejores dentro de su segmento, y que cumple con los requisitos necesarios. Está enfocada principalmente al uso off-road, y destaca principalmente por su equipamiento y por su ligereza, pesando un total de 204 kilos.

Ha recibido recientemente la homologación Euro 5+, y a nivel estético, recuerda a las motos de la década de los 80 y de los 90. La iluminación es full LED, abrazando la tecnología actual, y tanto la pantalla como el carenado le dan un aspecto dakariano. La ergonomía también se ha trabajado y analizado a fondo para que no tenga puntos débiles, y el depósito de combustible es de 18 litros de capacidad, lo que se traduce en una autonomía de 450 kilómetros.

Pasando a la parte ciclo, equipa unas suspensiones Kayaba, con frenos Brembo, pensando en ofrecer unas magníficas prestaciones fuera del asfalto. Mientras que el propulsor que equipa es de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 80 CV y un par máximo de 70 Nm. La electrónica es uno de sus platos fuertes, al contar con control de tracción, control de velocidad de crucero o cuatro modos de motor, y con ABS desconectable en la rueda trasera. Y la instrumentación se completa con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

Aprovecha el descuento de la Aprilia Tuareg 660

Para hacer aún más apetecible esta Aprilia Tuareg 660, queremos mencionar que ha recibido un importante descuento de 1.500 euros, además de contar con dos años de mantenimiento gratis. Esto deja su precio final en 10.800 euros, lo que nos parece una maravilla.