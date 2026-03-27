La trail más atractiva de Aprilia está enamorando a los que buscan estilo y tecnología

Hay una trail que es considerada como la más atractiva de Aprilia, que ha logrado enamorar a todos los que buscan estilo y tecnología a partes iguales. Es increíble en todos los aspectos, y desde que la hemos descubierto por primera vez tenemos claro que es una compra que merece mucho la pena realizar, por sus fantásticas prestaciones a un precio contenido. Y es que la Tuareg 660 nos resulta de lo más interesante que se puede obtener a día de hoy.
Es una trail de media cilindrada, que utiliza un motor bicilíndrico de 660 centímetros cúbicos, con una montura enfocada al off-road que destaca por su equipamiento y su ligereza, pues pesa poco más de 200 kilos. Y gracias a la última modificación en el acelerador electrónico, mejora su respuesta y se adapta a la normativa Euro 5+. Tiene un aspecto dakariano, y la ergonomía se ha analizado en profundidad, para que sea lo más cómoda posible.
El depósito de combustible tiene una capacidad de 18 litros, lo que implica que tiene una autonomía de unos 450 kilómetros, y equipa unos frenos Brembo. El propulsor tiene una potencia sensacional de 80 CV, y el par motor es de 70 Nm. Por otro lado, la electrónica monta un sistema APRC con control de tracción, control de velocidad crucero, mapa motor o freno motor. Hay cuatro modos de motor, y no le falta la pantalla TFT de 5”.
El precio, otro punto a favor de la Aprilia Tuareg 660
Sin duda alguna, el precio es otro condicionante que acompaña a la hora de querer conseguir esta Aprilia Tuareg 660, gracias a los 12.250 euros que cuesta, una cifra muy razonable. No esperes mucho y no dejes escapar la oportunidad de comprar una trail que es imposible que pase desapercibida en ningún sitio.