Más práctico y, para algunos, una opción mejor que el Audi Q3

Coches y Motos 01 OCT 2026 - 03:36h.

Sin ser un premium como el Audi, este Skoda es una gran opción

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Audi Q3 ofrece una imagen premium y un interior muy cuidado, pero el Skoda Karoq responde con una ventaja más fácil de utilizar: 521 litros de maletero y una segunda fila que puede transformarse mediante los asientos VarioFlex. Para quien compre un SUV por su capacidad cotidiana, el modelo checo puede ser una opción mejor y considerablemente más económica.

También resulta más contenido por fuera de lo que su habitáculo sugiere. Sus 4,39 metros permiten moverse con facilidad por ciudad, mientras el techo recto y las formas cuadradas aprovechan cada centímetro. No necesita una carrocería enorme para asumir viajes, niños o actividades de fin de semana. Esa medida contenida también simplifica encontrar plaza en un aparcamiento urbano concurrido.

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Los asientos traseros cambian la distribución

El sistema VarioFlex divide la segunda fila en tres asientos independientes. Cada uno puede deslizarse, abatirse o incluso desmontarse, de modo que el interior pasa de cinco plazas a una zona de carga cercana a la de una pequeña furgoneta. También permite ganar espacio para las piernas a cambio de parte del maletero.

Con la configuración convencional hay 521 litros disponibles. El portón ancho, el suelo regular y las paredes bastante verticales ayudan a aprovecharlos de verdad, sin rincones difíciles alrededor de los pasos de rueda. Skoda añade ganchos, redes y sujeciones para evitar que las bolsas terminen recorriendo todo el compartimento.

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El Audi puede ofrecer una presentación más sofisticada, pero no iguala esta flexibilidad con la misma sencillez. Para una familia que cambia continuamente entre pasajeros, cochecito, bicicletas o equipaje, mover tres asientos independientes aporta más valor que una moldura especialmente elegante.

Una conducción fácil desde el primer día

La postura elevada ofrece buena visibilidad y los extremos de la carrocería se calculan con facilidad. La dirección es ligera al aparcar y estable en carretera, mientras la suspensión mantiene un equilibrio cómodo sin permitir movimientos excesivos. El Karoq se conduce como un turismo familiar y no exige acostumbrarse a un SUV pesado.

La gama española incluye el 1.0 TSI de 115 CV y el 1.5 TSI de 150, con cambio manual o DSG según versión. La mecánica pequeña permite contener el precio; el 1.5 añade una respuesta más desahogada para viajar cargado. También siguen apareciendo alternativas diésel interesantes para grandes kilometrajes.

El modelo de acceso anuncia un consumo combinado cercano a 5,9 l/100 km. No dispone de una oferta electrificada tan amplia como algunos rivales nuevos, pero responde con motores conocidos, repostaje rápido y costes previsibles.

Equipamiento útil sin pagar por el emblema

Instrumentación digital, pantalla central, conectividad para el teléfono y climatización están disponibles dentro de una distribución convencional. Los botones físicos facilitan ajustar la temperatura o acceder a funciones habituales sin recorrer varios menús. Es un interior menos espectacular que el del Q3, aunque muy fácil de entender.

La campaña del Karoq Plus parte de 26.800 euros financiando y exige capital, duración y permanencia mínimos. El coste total supera la cifra anunciada, pero continúa estableciendo una distancia importante respecto al Audi. Además, incluye cuatro años de mantenimiento y una ampliación de garantía bajo sus condiciones.

El Q3 conserva ventaja para quien valore especialmente materiales, imagen de marca y personalización. El Karoq puede ser mejor para quien mida un SUV por el espacio que ofrece y la facilidad con la que se adapta. Sus 521 litros y los asientos VarioFlex convierten la practicidad en algo tangible cada vez que se abre una puerta.