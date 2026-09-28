Peugeot pone al alcance de más conductores uno de sus SUV más buscados

Coches y Motos 28 SEP 2026 - 15:20h.

El 2008 es una de las mejores armas de la marca francesa en España

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 2008 ha encontrado su sitio entre quienes quieren una postura algo elevada sin cargar con el tamaño de un SUV familiar. Mide poco más de 4,3 metros, se mueve con soltura por ciudad y reserva 434 litros para el equipaje. Esa combinación explica que sea uno de los modelos más buscados de la marca y que una versión de acceso bien planteada tenga especial importancia.

La campaña vigente sitúa el 2008 Style Turbo 100 manual desde 17.643,96 euros financiando, con las condiciones y permanencia indicadas por Peugeot. No es una tarifa universal al contado, pero acerca un SUV de aspecto cuidado a la zona de precio de algunos utilitarios. Además, la gama permite subir a motores híbridos o al E-2008 eléctrico sin cambiar de carrocería.

La versión Style conserva lo que entra por los ojos

El acabado de acceso no borra la personalidad del modelo. El frontal mantiene tres trazos luminosos verticales a cada lado, una parrilla ancha y el nombre 2008 colocado sobre el borde del capó. Las protecciones oscuras rodean los bajos y los pasos de rueda, aportando presencia sin fingir que se trata de un todoterreno.

De perfil, el techo se mantiene bastante recto hasta las plazas traseras y desciende al llegar al portón. Las líneas marcadas de las puertas evitan que parezca una caja alta, mientras que la corta longitud facilita encontrar aparcamiento. Es uno de esos coches que parecen mayores en una fotografía de lo que resultan al conducirlos por una calle estrecha.

El maletero de 434 litros es una baza seria frente a SUV urbanos más pequeños. El suelo puede organizarse para dejar una superficie práctica y, con los respaldos abatidos, la capacidad alcanza 1.467 litros. Para una pareja con niños o para quien viaje con frecuencia, ese espacio aporta más valor que una llanta enorme o un adorno exterior.

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Un motor sencillo para contener la factura

El Turbo 100 utiliza un gasolina de tres cilindros y cambio manual de seis marchas. No busca prestaciones deportivas, aunque sus 100 CV resultan suficientes para desplazamientos diarios y viajes ocasionales si se utiliza el cambio con naturalidad. Es la configuración que permite rebajar el acceso sin recurrir a una batería grande ni a subvenciones públicas.

Quien prefiera la etiqueta ECO puede elegir el Hybrid 110 o el Hybrid 145 con transmisión automática electrificada. El sistema permite apagar el motor térmico durante determinadas fases urbanas y reduce el esfuerzo en atascos. El E-2008 añade conducción completamente eléctrica para quienes dispongan de un punto de carga.

Tecnología reconocible, sin convertirlo en un coche caro

Dentro se conserva el i-Cockpit de Peugeot, con volante pequeño y cuadro situado por encima del aro. La pantalla central reúne conectividad y multimedia, mientras que las teclas de acceso rápido reducen los pasos necesarios para las funciones habituales. La postura elevada facilita entrar y salir, una ventaja sencilla que pesa mucho en el uso diario.

El precio anunciado exige leer la financiación completa, porque entrada, cuotas e intereses determinan el coste real. Aun así, la rebaja coloca al 2008 al alcance de compradores que antes debían mirar un coche bastante más pequeño. Peugeot no ha abaratado su SUV eliminando el espacio o su imagen más reconocible; ha creado una puerta de entrada coherente a uno de sus modelos con mayor demanda.