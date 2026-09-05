Coches y Motos 05 SEP 2026 - 04:51h.

Suzuki no arrasa en España, pero tiene modelos muy interesantes para plantar cara a los top ventas

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 2008 es uno de los SUV urbanos más conocidos del mercado, pero existe una alternativa japonesa que puede resultar especialmente interesante para quienes prioricen la relación entre espacio, equipamiento y precio. Se trata del Suzuki S-Cross, un modelo de 4,30 metros que incorpora tecnología microhíbrida y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

El Suzuki no ofrece un diseño tan llamativo ni un interior tan sofisticado como el Peugeot. A cambio, propone un habitáculo amplio, una mecánica sencilla y una gama en la que incluso es posible encontrar versiones con cambio automático y tracción total.

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Un motor microhíbrido de 110 CV

Toda la gama del Suzuki S-Cross emplea un motor de gasolina 1.4 Boosterjet con turbo, acompañado por un sistema de hibridación ligera. El conjunto desarrolla 110 CV, una potencia suficiente para un uso familiar y para viajar con normalidad por carretera.

El pequeño motor eléctrico ayuda al propulsor de combustión en momentos como las aceleraciones y permite recuperar energía durante las deceleraciones. No puede desplazar el vehículo de manera completamente eléctrica durante grandes distancias, pero contribuye a contener el consumo.

La cifra homologada parte de 5,4 litros cada 100 kilómetros en las versiones con tracción delantera. Además, la microhibridación permite que todas las variantes obtengan la etiqueta ECO, con las correspondientes ventajas para acceder a zonas de bajas emisiones.

Un precio atractivo sin obligación de financiar

El S-Cross tiene un precio oficial cercano a los 31.100 euros en su versión S1. Sin embargo, la promoción disponible puede reducir la cifra hasta aproximadamente 25.600 euros, con un ahorro superior a los 5.400 euros y sin necesidad de financiar la compra.

El Peugeot 2008 ofrece promociones más agresivas en determinadas unidades de gasolina, pero para acceder a su mecánica híbrida de 110 CV hay que partir de una tarifa oficial próxima a los 29.800 euros. Por tanto, comparando versiones electrificadas equivalentes, la propuesta de Suzuki resulta competitiva.

La gama japonesa también permite elegir entre cambio manual y automático. Una de sus mayores particularidades es el sistema de tracción integral AllGrip, difícil de encontrar entre los SUV de este tamaño y especialmente útil para circular por carreteras de montaña o zonas con climatología complicada.

Mucho espacio en apenas 4,30 metros

Por dimensiones exteriores, ambos modelos están prácticamente igualados. El Suzuki mide 4,30 metros de longitud y su maletero ofrece 430 litros, mientras que el Peugeot se sitúa en 434 litros.

La gran ventaja del S-Cross está en el aprovechamiento del habitáculo. Sus formas convencionales favorecen unas plazas traseras amplias y una buena visibilidad. No es el SUV más refinado de su segmento, pero sí resulta funcional para una familia que necesite espacio sin pasar a un coche de mayor tamaño.

Equipamiento correcto y muchas posibilidades

El S-Cross se comercializa con los acabados S1, S2 y S3. Dependiendo del nivel elegido, puede incorporar faros LED, climatizador, control de crucero adaptativo, cámara trasera, sensores de aparcamiento, asientos calefactados y techo panorámico.

El Peugeot 2008 gana en presentación interior, calidad percibida y diseño del puesto de conducción. Su sistema i-Cockpit también aporta una imagen más tecnológica, aunque su posición puede no resultar cómoda para todos los conductores.

El Suzuki responde con sencillez, amplitud y una gama más versátil. Su versión microhíbrida de acceso reúne 110 CV, etiqueta ECO y un precio ajustado, mientras que la posibilidad de añadir tracción total lo convierte en una alternativa especialmente completa al popular SUV de Peugeot.