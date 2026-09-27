Coches y Motos 27 SEP 2026 - 16:26h.

El Born es una de las grandes apuestas de la marca

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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El Cupra Born comparte parte de su base técnica con el Volkswagen ID.3, pero su personalidad no procede únicamente de cambiar paragolpes y emblemas. La suspensión, la dirección, la postura de conducción y las versiones más potentes crean un compacto eléctrico que se siente más próximo al conductor. Frente al Renault Mégane E-Tech, añade además una gama capaz de llegar a prestaciones muy serias.

Su equilibrio aparece en una zona difícil de cubrir. Tiene suficiente autonomía para funcionar como coche principal, dimensiones razonables para ciudad y una puesta a punto que evita que el peso de la batería convierta cada curva en un trámite.

Una postura baja que se aprecia desde el asiento

El Born mide poco más de 4,3 metros y mantiene las ruedas cerca de los extremos. El parabrisas está adelantado, aunque el capó corto, los pasos de rueda marcados y el techo descendente reducen visualmente la altura. Parece más asentado que muchos eléctricos compactos.

Dentro, los asientos quedan colocados relativamente bajos y pueden incorporar una forma envolvente. El volante tiene buen grosor y los mandos principales quedan orientados hacia quien conduce. La pantalla central reúne numerosas funciones, pero la sensación general es menos cercana a un monovolumen que en otros modelos construidos sobre la misma plataforma.

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Los detalles cobrizos aparecen en el salpicadero, la consola y el exterior sin ocuparlo todo. Cupra ha entendido que la deportividad funciona mejor cuando se aprecia en la postura y los materiales que mediante una acumulación de logotipos.

Potencia utilizable, no solamente una gran cifra

Las versiones normales ya ofrecen una respuesta rápida y silenciosa. La entrega a las ruedas posteriores permite acelerar pronto a la salida de las curvas y deja a la dirección concentrarse en marcar la trayectoria. La suspensión controla bien la carrocería sin resultar incómoda en todos los desplazamientos.

Las configuraciones e-Boost elevan las prestaciones, mientras que el Born VZ alcanza 326 CV y añade una puesta a punto más firme. Esa variante acelera con contundencia, pero conserva cinco puertas y un maletero cercano a los 385 litros. Puede utilizarse diariamente sin convertirse en un juguete de fin de semana.

Con la batería de mayor capacidad, la autonomía homologada puede acercarse a 600 kilómetros según versión. Esta cifra permite viajar con una planificación razonable y sitúa al Cupra por encima de numerosos eléctricos cuyo enfoque deportivo reduce mucho el alcance.

Un término medio difícil de reproducir

Volkswagen ofrece una experiencia algo más neutra y Renault ha creado un Mégane E-Tech ligero, atractivo y eficiente. El Born reúne parte de las virtudes de ambos y añade una conducción más directa, especialmente cuando la carretera se complica.

La cabina no es perfecta: algunos controles táctiles exigen adaptación y los materiales inferiores son sencillos. Sin embargo, el espacio posterior resulta bueno para su longitud, el suelo es plano y el equipamiento puede incluir asistentes, cámara, climatización avanzada y un sistema multimedia conectado.

El Cupra sostiene su equilibrio porque la deportividad no elimina el sentido práctico. Tiene autonomía para viajar, espacio suficiente para cuatro adultos y una respuesta que continúa siendo interesante a velocidades normales. Volkswagen puede resultar más sereno y Renault más compacto, pero ninguno combina de la misma manera hasta 326 CV, propulsión trasera y una carrocería familiar con una imagen claramente diferenciada.