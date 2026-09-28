Más bonito, accesible y, para muchos, una opción mejor que el Volkswagen ID.3

Coches y Motos 28 SEP 2026 - 17:05h.

Llega a Europa un nuevo eléctrico que puede robarle ventas a la marca alemana

Volkswagen reinventa el Polo

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El GAC Aion UT llega a España con una tarea complicada: convencer a compradores que conocen el Volkswagen ID.3 desde hace años. Lo intenta mediante una carrocería más desenfadada, mucho equipamiento de serie y una campaña desde 22.945 euros financiando. Para quien mida un eléctrico por lo que recibe al estrenarlo, el modelo chino tiene argumentos para encajar mejor.

Su tarifa promocional incluye el adelanto de 4.050 euros del Plan Auto+ y una financiación cuyo coste total debe revisarse. El PVP de la versión Premium es de 30.995 euros, de modo que la cifra pequeña no puede separarse de esas condiciones. Aun con esa precisión, el Aion UT entra en una zona de precio muy competitiva para un compacto de 204 CV y 430 kilómetros WLTP.

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Curvas suaves y una mirada muy distinta

El diseño nació en el estudio de GAC en Milán y evita la agresividad habitual. Los faros tienen formas redondeadas, el frontal es limpio y la entrada de aire queda relegada a la parte baja. En el lateral aparecen tiradores integrados, un techo casi horizontal y un pilar posterior ancho que da sensación de coche sólido.

La trasera es probablemente su zona con más encanto. Los pilotos dibujan una C y utilizan un relieve tridimensional fácil de reconocer de noche. Colores como el verde, el morado o el beige refuerzan una imagen más simpática que la del Volkswagen, cuya nueva generación apuesta por líneas más tensas y tecnológicas.

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No necesita parecer deportivo para llamar la atención. Las llantas bitono de 16 pulgadas dejan suficiente neumático para protegerlas en ciudad y ayudan al confort. Esa combinación de formas amables y detalles particulares permite defender que, para muchos conductores, el Aion es el más bonito de los dos.

Mucho equipamiento sin recorrer una lista de opciones

El habitáculo reúne una pantalla central de 14,6 pulgadas y una instrumentación digital de 8,88. Hay carga inalámbrica, control por voz, app móvil y función V2L para alimentar dispositivos externos. Los asientos delanteros con ajuste eléctrico y el techo solar disponible aportan una sensación de coche equipado desde el primer día.

GAC anuncia 24 espacios de almacenamiento y hasta 1.600 litros al abatir los asientos. Las plazas traseras se benefician de un suelo bastante plano y de una carrocería alta, algo útil para adultos o para colocar sillas infantiles. El ID.3 conserva una conducción muy madura y una red de servicio más asentada, pero el Aion responde con más contenido visible por el dinero.

Una batería de 60 kWh para 430 kilómetros

La versión española combina un motor delantero de 150 kW, equivalentes a 204 CV, con una batería LFP de 60 kWh. Homologa 430 kilómetros y un consumo de 16,4 kWh/100 km, cifras suficientes para cubrir la semana urbana y realizar escapadas con una parada razonable. La entrega eléctrica inmediata facilita además incorporaciones y adelantamientos.

La estructura utiliza un 71 % de acero de alta resistencia y la dotación incluye asistentes de conducción. Aion todavía debe construir en España la confianza que Volkswagen ya posee, pero su propuesta no vive únicamente de ser nueva. Es atractiva, amplia, potente y competitiva; para quien priorice equipamiento y precio de acceso, puede ser una opción mejor que el ID.3 sin necesidad de presentar esa ventaja como absoluta.

La garantía y la creciente red comercial serán decisivas para convertir esa buena primera impresión en una convivencia igualmente convincente.