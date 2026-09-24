MG mantiene un eléctrico tan completo, pero tan competitivo, que ni Volkswagen ni Cupra consiguen ofrecer una propuesta comparable
El MG4 es barato, pero es una opción muy sensata
El MG3 vuelve a estar a precio reventado
El MG4 no necesita ganar esta comparación únicamente mediante el precio. Su principal ventaja está en ofrecer, dentro de una sola carrocería, configuraciones muy diferentes: una versión sencilla para ciudad, alternativas capaces de viajar y un XPower con prestaciones propias de un deportivo.
Volkswagen y Cupra disponen de eléctricos más cuidados en determinados detalles, pero igualar el conjunto del MG exige escoger entre autonomía, potencia y una factura considerablemente mayor. El modelo británico de capital chino mantiene un equilibrio que continúa incomodando a rivales establecidos.
Una plataforma eléctrica que aporta ventajas reales
El MG4 fue diseñado desde el principio alrededor de la batería. Esta queda instalada bajo el suelo, reduce el centro de gravedad y libera espacio entre los ejes. Las versiones de un solo motor utilizan propulsión trasera, una solución poco común a este nivel de precio.
La dirección no tiene que gestionar también la tracción y el coche cambia de trayectoria con naturalidad. No ofrece el tacto más refinado del segmento, pero resulta ágil y estable sin utilizar una suspensión excesivamente dura.
Su carrocería mide aproximadamente 4,29 metros. Es más corta que muchos SUV eléctricos y conserva una altura cercana a la de un compacto tradicional, de modo que resulta fácil de manejar y no obliga a conducir un coche voluminoso para disponer de una batería utilizable.
Del desplazamiento diario a los 435 CV
La gama cubre autonomías desde unos 350 hasta 545 kilómetros homologados, dependiendo de la batería y la versión. La configuración intermedia ofrece el compromiso más lógico entre precio, alcance y velocidad de recarga para quien quiera utilizarlo como único coche.
El Long Range emplea una batería mayor y permite afrontar viajes con bastante margen. No convierte cada trayecto en algo idéntico a viajar con gasolina, pero reduce el número de paradas y amplía mucho el radio de utilización respecto a los eléctricos urbanos.
El XPower adopta dos motores, tracción total y 435 CV. Acelera con una contundencia que obliga a mirar hacia compactos deportivos bastante más caros. Mantiene cinco puertas y el mismo formato práctico, aunque el consumo aumenta y la autonomía baja.
Equipamiento y garantía sin disparar la factura
El interior reúne instrumentación digital, pantalla central y una consola flotante. Algunos plásticos son sencillos y el sistema multimedia puede resultar menos pulido que el de Volkswagen, pero la distribución ofrece suficiente espacio para cuatro adultos.
El maletero ronda los 360 litros. No es extraordinario, aunque cubre el uso cotidiano y puede ampliarse abatiendo los respaldos. La función V2L disponible permite además alimentar dispositivos externos con la energía de la batería.
MG añade una garantía de siete años o 150.000 kilómetros bajo sus condiciones. Las promociones pueden incorporar ayudas públicas y descuentos, por lo que la cifra anunciada siempre debe separarse del precio al contado, pero incluso sin aplicar todos los incentivos conserva una posición competitiva.
Volkswagen puede aportar una experiencia más madura y Cupra una puesta a punto más deportiva. El MG4 reúne propulsión trasera, hasta 545 kilómetros y una variante de 435 CV dentro de una gama coherente y accesible. Esa amplitud, más que una única rebaja, es lo que sus rivales todavía tienen dificultades para igualar.