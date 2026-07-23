Coches y Motos 23 JUL 2026 - 08:02h.

218 CV de potencia y casi 470 km de autonomía eléctrica que lo hacen ideal para la ciudad y para mucho más

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El MG4 ha demostrado que un coche eléctrico no necesita ser prohibitivo. Sin embargo, el Renault Mégane E-Tech responde ahora con una rebaja difícil de ignorar. Su tarifa oficial alcanza los 39.189 euros, pero la financiación reduce el precio hasta 31.439 euros. La diferencia es exactamente de 7.750 euros.

Al contado, Renault lo anuncia desde 34.574 euros. Además, estas cantidades todavía pueden reducirse con las ayudas del Plan Auto+. El Mégane no compite únicamente con el MG4. También se enfrenta a los Volkswagen ID.3, Opel Astra eléctrico y Nissan Leaf. Frente a ellos aporta diseño, buenos acabados y un comportamiento muy equilibrado.

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Con 4,20 metros de longitud, conserva un tamaño cómodo para circular por ciudad. La generosa batalla de 2,69 metros permite aprovechar mejor el habitáculo. El maletero ofrece 440 litros, una capacidad muy destacada para un eléctrico compacto. Al plegar la segunda fila, el volumen disponible aumenta hasta los 1.332 litros.

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La oferta corresponde a la versión más interesante de la gama. Su motor eléctrico desarrolla 218 CV y 300 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza 150 km/h. No pretende ser un deportivo, pero ofrece una respuesta rápida, suave y suficiente para adelantar con seguridad.

La batería tiene 63 kWh de capacidad y permite recorrer hasta 468 kilómetros. Esta autonomía elimina buena parte de las limitaciones habituales de los eléctricos urbanos. También cuenta con la etiqueta CERO de la DGT. El cargador de corriente alterna admite 7 kW y se incluye un cable de cinco metros.

El equipamiento está a la altura del conjunto

El acabado Techno incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED y climatizador automático bizona. También dispone de cuadro digital y sistema OpenR Link con pantalla de nueve pulgadas. Añade cámara trasera, tarjeta manos libres, iluminación ambiental y control de crucero adaptativo. La segunda terminación disponible es la deportiva Esprit Alpine.

La seguridad incluye frenada automática con detección de peatones y ciclistas, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. El Mégane E-Tech también destaca por la calidad de sus materiales reciclados. Quizá un Tesla ofrezca una red de carga más conocida, pero el Renault responde con 468 kilómetros de autonomía, mejor precio y un interior muy cuidado.