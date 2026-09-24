BMW pone en el mercado una de las motos eléctricas más llamativas del momento
Se queda a medio camino entre un ciclomotor y una scooter
La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva
Cuando hablamos de motos originales, es obligatorio detenernos en la BMW CE 02, una moto eléctrica y realmente llamativa, que no deja a nadie indiferente, y que cuenta con todo lo que le hace falta. Su imagen desenfadada y minimalista la convierte en un reclamo, y se puede conducir en caso de que únicamente dispongas del carné de coche, un punto a su favor. Así que es una opción muy interesante en caso de que busques un vehículo para moverte libremente por la ciudad.
Se queda a medio camino entre un ciclomotor y una scooter, y su motor eléctrico 100% le garantiza una gran aceleración, y una velocidad punta más que aceptable, de 95 kilómetros por hora. Cuenta con control de tracción y con marcha atrás, lo que es bastante peculiar, y tiene una autonomía que ronda los 90 kilómetros. Evidentemente, no es la moto con más autonomía, pero sí que es interesante para poder moverte por entornos urbanos.
Ofrece además dos modos de conducción de serie, más otro opcional, y emplea un chasis tubular de acero, acompañado de una horquilla telescópica convencional y de un mono amortiguador montado directamente sobre el basculante mono brazo, con frenos de disco en ambas ruedas. En cuanto a la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla TFT de 3,5 pulgadas que indica la velocidad y el estado de carga de la batería.
La BMW CE 02 cuesta 8.425 euros
La BMW CE 02 no es la moto eléctrica más barata que podrás encontrar en el mercado, pero sí que puede presumir de ser una de las más completas y de las más llamativas. Así que nosotros pensamos que los 8.425 euros que cuesta quedan realmente amortizados, por lo que es una inversión que merece mucho la pena realizar.