Más bonito, barato y, para muchos, una alternativa mejor que el DS Nº4

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 22:23h.

El Peugeot 308 se sitúa un escalón por debajo en estatus, pero muchos lo ven como una opción top

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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El Peugeot 308 y el DS N.º 4 comparten parte de su tecnología, pero la diferencia de posicionamiento se nota rápidamente en la factura. El DS utiliza materiales más exclusivos y una presentación deliberadamente sofisticada. El Peugeot responde con una carrocería muy trabajada, un interior reconocible y precios que permiten acceder a mecánicas electrificadas sin entrar plenamente en territorio premium.

Para muchos conductores, esa relación entre coste, diseño y utilización cotidiana convierte al 308 en una alternativa mejor. Mantiene la presencia necesaria para resultar especial, pero no obliga a pagar por detalles decorativos que apenas cambian la manera de conducir o viajar.

Un frontal bajo y una trasera con mucha presencia

Los faros son muy finos y las luces diurnas descienden por los extremos del paragolpes. La parrilla integra el nuevo escudo de Peugeot mediante pequeñas piezas que parecen extenderse hacia la pintura. El capó bajo y las ruedas bien encajadas aportan una postura más deportiva que la habitual en un compacto familiar.

De perfil conserva proporciones bastante clásicas. El techo cae suavemente, las puertas tienen superficies limpias y el pilar posterior crea una transición natural hacia el portón. No necesita elevar la carrocería ni cubrirla de protecciones para transmitir modernidad.

La trasera reúne los conocidos tres trazos luminosos de Peugeot sobre una franja oscura. El portón y el paragolpes dan al coche una apariencia ancha y asentada. El DS N.º 4 resulta más llamativo en determinados detalles, pero el 308 tiene una elegancia más sencilla y fácil de imaginar envejeciendo bien.

El i-Cockpit aporta una personalidad propia

El volante pequeño queda situado por debajo de una instrumentación elevada. Esta distribución no encaja igual con todas las estaturas, aunque cuando se encuentra una buena postura permite consultar la información sin bajar demasiado la mirada.

La pantalla central se acompaña de accesos configurables y varios mandos físicos. Peugeot ha evitado llenar el salpicadero de adornos, utilizando una forma horizontal que orienta ligeramente la cabina hacia el conductor. Los materiales visibles y los ajustes transmiten una calidad cercana al territorio premium.

El maletero de las versiones convencionales puede superar los 400 litros, mientras que determinadas mecánicas electrificadas pierden capacidad. Las plazas posteriores cumplen para dos adultos y existe además una carrocería SW mucho más adecuada para familias que viajen habitualmente cargadas.

Una gama amplia sin pagar el salto premium

El 308 ofrece motores híbridos, versiones enchufables y una alternativa completamente eléctrica. El Hybrid 145 resulta especialmente interesante porque consigue la etiqueta ECO, utiliza cambio automático y no necesita recarga externa.

El E-308 permite circular siempre en eléctrico, mientras que las versiones PHEV encajan con quien pueda enchufar regularmente y necesite conservar el motor de gasolina para viajar. Esa variedad facilita elegir la mecánica sin abandonar el mismo diseño.

El DS N.º 4 ofrece una cabina más elaborada y mayor exclusividad. El Peugeot puede ser mejor para quien valore una conducción natural, espacio suficiente y una factura más razonable. Entra por los ojos, tiene una presentación cuidada y comparte buena parte de la tecnología que encarece a su pariente premium. Esa proximidad hace que pagar el salto al DS resulte difícil de justificar para muchos compradores.