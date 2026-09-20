Más atractivo, barato y, para algunos, mejor que el Peugeot 308

Coches y Motos 20 SEP 2026 - 23:48h.

El modelo francés es una referencia, pero este compacto japonés arrasa

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Toyota Corolla y el Peugeot 308 representan dos maneras bastante distintas de construir un compacto moderno. El francés apuesta por un interior muy elaborado y una imagen casi premium. El Toyota responde con una mecánica híbrida completa, consumos bajos y una facilidad de conducción que se aprecia especialmente en ciudad.

El precio también juega a favor del Corolla en determinadas condiciones actuales, aunque hay que comparar siempre ofertas equivalentes. Toyota mantiene durante septiembre una promoción específica para el Hybrid 140 Active y combina la financiación con mantenimiento y garantía durante cuatro años bajo las condiciones del programa.

Un híbrido que hace fácil el tráfico diario

El Corolla Hybrid 140 utiliza un motor de gasolina de 1,8 litros y una parte eléctrica capaz de mover el coche por sí sola durante determinadas fases. No hay que enchufarlo ni seleccionar modos complicados para aprovechar el sistema.

En ciudad arranca normalmente en electricidad y apaga el motor térmico siempre que la carga y las condiciones lo permiten. La transmisión evita cambios perceptibles y hace que avanzar entre semáforos resulte especialmente suave.

El consumo homologado se mueve entre 4,4 y 4,7 l/100 km. Es precisamente en recorridos urbanos y periurbanos donde resulta más sencillo acercarse a cifras bajas sin tener que conducir de una forma especialmente cuidadosa.

Una imagen mucho menos conservadora

El Corolla actual utiliza faros muy estrechos, un frontal bajo y una gran entrada de aire inferior. Los pasos de rueda están marcados y la línea del techo cae hacia el portón, creando una silueta bastante más dinámica que la de generaciones anteriores.

Los acabados GR Sport refuerzan esa apariencia mediante llantas y detalles específicos. No convierten el coche en un deportivo, pero ayudan a demostrar hasta qué punto Toyota ha abandonado la imagen aburrida que acompañó durante años a algunos de sus compactos.

El 308 tiene probablemente uno de los interiores más vistosos del segmento. El Corolla responde con una distribución más convencional, algo que puede resultar incluso más cómodo para quien no termine de adaptarse al pequeño volante y la instrumentación elevada del Peugeot.

Una compra pensada para muchos años

Toyota ha convertido la hibridación en una tecnología completamente normal dentro de su gama. Eso significa que el Corolla no es una versión especial construida alrededor de una batería, sino un coche desarrollado desde el principio para utilizar ese sistema.

El maletero y las plazas posteriores son suficientes para una familia pequeña, aunque no lideran el segmento. Su gran fortaleza está en la combinación de eficiencia, facilidad de conducción y una mecánica con años de evolución detrás.

Toyota añade además sus programas de mantenimiento y extensión de cobertura bajo las condiciones establecidas por la marca. Para quien pretenda conservar el coche durante mucho tiempo, ese respaldo tiene bastante peso.

El Peugeot 308 ofrece una cabina más espectacular y una gama mecánica muy amplia. El Corolla puede ser mejor para quien priorice consumo urbano, suavidad y sencillez. Además, su diseño actual tiene suficiente personalidad para que elegirlo por razones racionales ya no implique renunciar a conducir un compacto atractivo.