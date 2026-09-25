Zontes planta cara a Yamaha y Kawasaki con una moto que destaca por equipamiento y precio

Coches y Motos 25 SEP 2026 - 13:19h.

Es una sport turismo que estrena un acelerador electrónico

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

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En Zontes siguen posicionándose como una de las mejores marcas que existen en la actualidad, con una amplia variedad de modelos que ofrecen todo lo necesario. Y se ha convertido en una alternativa magnífica para marcas mucho más poderosas como Yamaha o Kawasaki, además de ser más accesible gracias a su razonable coste. Y así se puede comprobar fácilmente a la hora de echar un vistazo a la 703 T ETC, que nos parece una verdadera maravilla.

Es una sport turismo que estrena un acelerador electrónico capaz de ofrecer un comportamiento mucho más refinado en comparación a otras versiones de la firma asiática. Y gestiona, junto a la IMU de seis ejes desarollada por Marelli, los cuatro modos de conducción que tiene instalados de serie, siendo uno de ellos personalizable, el control de velocidad de crucero, el control de tracción, la entrega y otras ayudas para la conducción. Y no podemos olvidarnos del ABS ni del quickshifter bidireccional.

Si pasamos al interior de la moto, se esconde un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 699 centímetros cúbicos, que anuncia una potencia de 95 CV a 11.200 revoluciones por minuto, con un par máximo de 74,5 Nm a 8.500 rpm. Es un motor fino, con las vibraciones controladas, y que se puede limitar para los usuarios con carné A2. Y el equipamiento también es muy completo, con una pantalla TFT de casi ocho pulgadas con sistema mirror, además de puños y asiento calefactables.

La Zontes 703 T ETC tiene un precio de 7.288 euros

Lo cierto es que esta Zontes 703 T ETC no tiene un precio especialmente elevado, ya que basta con pagar 7.288 euros si quieres que sea tuya, lo que a todos nos resulta una cifra muy apetecible.