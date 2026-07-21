Zontes trae a España la 368D ETC, la GT al alcance de todos los bolsillos

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 16:32h.

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En Zontes han hecho un favor enorme a todos los españoles trayendo uno de sus mejores modelos, la 368 D ETC, una moto GT que está al alcance de todos los bolsillos, y que es simplemente sensacional. Desde ya te avisamos que cuando descubras todo lo que ofrece y al precio tan accesible por el que lo hace caerás rendido ante sus encantos, y te será difícil resistirte las ganas de adquirirla. Así que en caso de que necesites una moto scooter de tamaño compacto, cómoda y bien equipada, es una de las mejores inversiones que puedes hacer.

Cuesta lo mismo que muchas motos de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, pero siendo de 368 cc, y es de las más eficientes del mercado. Se le ha incorporado un acelerador electrónico para un mejor funcionamiento, y no le faltan elementos tales como el control de crucero, el selector de modos de conducción o el control de tracción. El motor es de cuatro válvulas, con refrigeración líquida e inyección electrónica, y entrega una potencia de 38,8 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 40 Nm a 6.000 rpm.

El equipamiento es de lo más avanzado que posee esta moto, con faros full LED de gran potencia, sistema antibloqueo de frenos ABS de dos canales, sensor de presión de los neumáticos, luces de emergencia o freno de estacionamiento manual. Y nos encontramos con una instrumentación digital de 6,75 pulgadas con conectividad, sistema de llave inteligente, caballete central, pata lateral, sensor de temperatura ambiente o guantera tras el escudo.

El precio es lo que más sorprende al hablar de la Zontes 368 D ETC

La Zontes 368 D ETC tiene un precio que no puede sorprendernos más, pues es una GT al alcance de todos los bolsillos, que se puede adquirir en caso de que dispongas de únicamente un total de 4.488 euros.