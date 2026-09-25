Mercedes refuerza su elegancia con una imagen que lleva sus formas más fluidas a una nueva generación

Coches y Motos 25 SEP 2026 - 18:22h.

El CLA estrena generación con un diseño rompedor

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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El nuevo Mercedes CLA conserva la idea que convirtió al modelo original en uno de los coches más atractivos de la marca: una berlina compacta con techo arqueado y ventanillas sin marco. La nueva generación limpia sus superficies, mejora las proporciones y adapta esa silueta a una gama eléctrica e híbrida.

El resultado tiene presencia sin parecer agresivo. El frontal bajo, el capó alargado y una trasera suavemente redondeada recuerdan a los grandes cupés de Mercedes, pero dentro de unas dimensiones razonables para utilizarlo diariamente.

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Una silueta dibujada para atravesar el aire

El CLA mantiene un coeficiente aerodinámico cercano a 0,21 en sus configuraciones más eficientes. Para conseguirlo utiliza tiradores enrasados, bajos carenados y un techo que desciende progresivamente hasta el maletero.

Los faros se unen mediante una franja iluminada y reproducen la estrella de Mercedes dentro de sus elementos internos. La parrilla cerrada de las versiones eléctricas incorpora pequeñas estrellas, un detalle vistoso que no obliga a aumentar artificialmente su tamaño.

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Detrás aparece una solución parecida. Los pilotos están conectados de lado a lado y vuelven a utilizar la estrella como dibujo principal. El portón queda limpio y el paragolpes evita falsas salidas de escape, ayudando a que el conjunto parezca más ancho.

Tecnología visible, pero mejor integrada

La cabina puede incorporar la MBUX Superscreen, formada por tres superficies digitales que recorren buena parte del salpicadero. El pasajero dispone de su propia pantalla para entretenimiento y diferentes funciones, mientras el conductor conserva la información principal frente al volante.

El nuevo sistema utiliza inteligencia artificial para aprender rutinas y ofrecer accesos adaptados al uso. También integra navegación conectada, planificación de recargas y asistentes capaces de intervenir durante largos recorridos por autopista.

Las plazas delanteras quedan separadas por una consola elevada y la iluminación ambiental recorre puertas y salpicadero. La calidad visual resulta elevada, aunque algunas funciones sencillas dependen más de las pantallas de lo que muchos conductores desearían.

Un eléctrico capaz de superar los 790 kilómetros

El CLA eléctrico utiliza una arquitectura de 800 voltios. Las versiones de mayor autonomía alcanzan hasta 792 kilómetros WLTP, una cifra que permite afrontar viajes largos sin que cada parada domine el recorrido.

La carga rápida admite hasta 320 kW bajo las condiciones adecuadas. Mercedes anuncia la posibilidad de recuperar más de 300 kilómetros en aproximadamente diez minutos, siempre mediante un cargador suficientemente potente y con la batería preparada.

La gama también incorpora variantes híbridas con motor de gasolina y sistema de 48 voltios. Estas mantienen la misma silueta y ofrecen una alternativa para quienes todavía no pueden depender completamente de la recarga.

El CLA lleva las formas fluidas de Mercedes a una generación más eficiente sin convertirlas en un ejercicio frío de aerodinámica. Los faros con estrellas, el techo arqueado y la trasera redondeada funcionan porque están integrados en una silueta elegante. Hay modelos más grandes y lujosos en la marca, pero pocos entran por los ojos con tanta facilidad.