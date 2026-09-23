MG democratiza uno de sus eléctricos más importantes

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 02:42h.

El MG4 no es el mejor en nada, pero es un EV imbatible por precio

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

Compartir







El MG4 fue uno de los primeros eléctricos chinos capaces de competir en Europa sin depender únicamente de un precio bajo. Su plataforma de propulsión trasera, la variedad de baterías y una carrocería compacta lo convirtieron en una alternativa real a modelos bastante más caros. La gama actual vuelve a reforzar ese papel con una oferta desde 27.065 euros.

La cantidad incorpora el Plan Auto+ y el descuento máximo aplicable, por lo que no equivale a una tarifa universal para cualquier comprador. La referencia oficial sin descuentos se sitúa por encima de 31.000 euros. Aun así, MG mantiene una relación muy interesante entre potencia, autonomía y equipamiento.

PUEDE INTERESARTE MG tiene un SUV tan espacioso y equipado que pone en serios aprietos a los BMW y Mercedes de tamaño similar

Desde 350 hasta 545 kilómetros

La versión Standard utiliza una batería de 49 kWh, desarrolla 170 CV y homologa alrededor de 350 kilómetros. Es una configuración pensada para desplazamientos cotidianos y conductores que puedan cargar con frecuencia.

Las alternativas de 64 kWh aumentan la autonomía hasta aproximadamente 450 kilómetros y ofrecen entre 190 y 204 CV. Ahí aparece probablemente el punto más equilibrado de la gama, porque permiten viajar con mayor margen sin alcanzar el coste de la batería superior.

PUEDE INTERESARTE MG planta cara a Toyota con un SUV híbrido enchufable que destaca por espacio y tecnología

El Long Range llega a 77 kWh, 245 CV y hasta 545 kilómetros homologados. Esa cifra coloca al MG4 dentro del territorio de eléctricos concebidos como coche único, no simplemente como segundo vehículo para ciudad.

Propulsión trasera dentro de un compacto generalista

En las versiones de un solo motor, la fuerza llega a las ruedas posteriores. Esta solución permite una dirección limpia y un reparto de pesos equilibrado, algo que hace unos años quedaba reservado a coches bastante más caros.

La batería se integra bajo el suelo y mantiene el centro de gravedad bajo. El MG4 cambia de dirección con agilidad y controla correctamente los movimientos de la carrocería, aunque la puesta a punto prioriza un uso cotidiano antes que una conducción radical.

Para quien busque prestaciones aparece el XPower, con dos motores, tracción total y 435 CV. Su autonomía baja hasta unos 405 kilómetros, pero acelera con una contundencia propia de compactos deportivos mucho más costosos.

Equipamiento suficiente desde las versiones normales

El habitáculo utiliza una instrumentación digital, pantalla central y una consola flotante donde se encuentra el selector de marcha. La presentación es sencilla y algunos materiales revelan el posicionamiento económico, aunque el espacio está bien aprovechado.

El maletero ronda los 360 litros y las plazas posteriores permiten que cuatro adultos viajen con comodidad razonable. No es el compacto eléctrico más amplio, pero cumple como coche familiar para una pareja o un hogar con niños pequeños.

Todas las versiones incorporan conectividad y diferentes asistentes. MG añade además una garantía de siete años o 150.000 kilómetros conforme a sus condiciones, un respaldo importante para compradores que todavía observan con cautela las nuevas marcas y tecnologías.

Democratizar un eléctrico no consiste únicamente en rebajar la tarifa. También exige ofrecer una autonomía utilizable, recarga rápida y espacio suficiente para sustituir a un compacto de gasolina. El MG4 reúne esas cualidades desde 350 kilómetros y añade alternativas capaces de llegar a 545. Con las ayudas correspondientes, vuelve a situar la movilidad eléctrica al alcance de muchos más conductores.