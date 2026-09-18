Bonito, diferente y más accesible: para muchos es una alternativa al Cupra León

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 20:06h.

MG tiene un eléctrico que, para muchos conductores, es una opción más interesante

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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El Cupra León ha convertido la imagen deportiva en una de sus principales bazas, pero el MG4 plantea una forma muy distinta de conseguir prestaciones y personalidad. Es eléctrico, utiliza propulsión trasera en buena parte de la gama y puede encontrarse por un precio promocional inferior al de numerosas versiones del compacto español.

El MG no intenta copiar el aspecto del Cupra. Su carrocería baja, la trasera elaborada y los colores disponibles crean una imagen propia. A ello suma una oferta que va desde una variante urbana asequible hasta el XPower de tracción total, capaz de moverse en cifras reservadas a compactos deportivos.

Una trasera que evita cualquier confusión

El frontal utiliza un capó corto, faros muy finos y unas entradas inferiores marcadas. Al no necesitar una parrilla convencional, la zona central queda limpia y hace que el coche parezca más bajo.

De perfil mantiene las proporciones de un compacto de 4,29 metros. La batería está situada bajo el suelo, pero la carrocería no alcanza la altura de un SUV. El parabrisas avanzado y el techo suavemente descendente aportan una apariencia ligera.

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La parte posterior es la zona con más encanto. Los pilotos se prolongan hacia el centro del portón, la luneta queda enmarcada por un alerón dividido y las formas inferiores dan a la carrocería un aire tecnológico. Puede gustar más o menos, pero no parece otro compacto construido a partir de la misma plantilla.

Propulsión trasera por un precio generalista

Las versiones de un solo motor envían la potencia a las ruedas posteriores. Esta disposición libera la dirección del trabajo de tracción y permite un reparto de pesos favorable, dos cualidades poco habituales en un coche eléctrico de precio contenido.

La gama incluye distintas capacidades de batería. Las configuraciones de mayor autonomía pueden alcanzar alrededor de 520 kilómetros WLTP, mientras que las alternativas más sencillas cubren los desplazamientos cotidianos con una tarifa claramente inferior.

Por encima aparece el MG4 XPower, con dos motores y tracción total. Sus prestaciones son mucho más contundentes, aunque también aumenta el consumo. El interés del modelo está precisamente en poder escoger entre eficiencia, alcance o aceleración sin cambiar de carrocería.

El precio necesita apellidos

MG anuncia en septiembre el nuevo MG4 Urban desde 18.490 euros bajo una campaña que incorpora financiación, certificado energético y ayudas públicas. No es un precio universal al contado, pero muestra hasta dónde puede bajar la barrera de acceso cuando se cumplen todos los requisitos.

Las variantes normales del MG4 también suelen mantener una distancia frente al Cupra León, especialmente al comparar eléctricos o versiones de potencia elevada. El Cupra ofrece acabados más cuidados y una puesta a punto más deportiva en varios modelos, pero exige un desembolso superior.

El interior del MG es sencillo, con dos pantallas y una consola flotante. Los materiales no ocultan su posicionamiento, aunque hay espacio suficiente para cuatro adultos y el equipamiento cubre conectividad y asistentes esenciales.

El MG4 resulta una alternativa al León para quien quiera un compacto con imagen especial, propulsión eléctrica y un coste de acceso razonable. No intenta replicar el carácter de Cupra: ofrece silencio, respuesta inmediata y propulsión trasera dentro de un formato igualmente manejable.