MG planta cara a Toyota con un SUV híbrido enchufable que destaca por espacio y tecnología

Coches y Motos 20 SEP 2026 - 06:51h.

El HS PHEV es una opción muy interesante como alternativa a los Toyota

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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El MG HS PHEV se ha convertido en uno de los híbridos enchufables más interesantes de España porque utiliza una batería suficientemente grande como para que el modo eléctrico tenga sentido en el día a día. A ello añade una carrocería familiar, mucha potencia y un precio que obliga a mirar con atención antes de acudir directamente a un Toyota.

La segunda generación ha mejorado especialmente en presentación y espacio. Ya no parece un producto elegido únicamente porque cuesta menos. El interior, la autonomía eléctrica y la facilidad de conducción permiten defenderlo por cualidades propias.

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Más de 100 kilómetros reales en una prueba comparativa

MG homologa más de 100 kilómetros eléctricos en el HS PHEV y una prueba independiente publicada en 2026 llegó a registrar 109 kilómetros utilizando únicamente la batería. Para un enchufable, superar la barrera de los cien cambia bastante las cosas.

Una persona que recorra 30 o 40 kilómetros diarios puede pasar varios días sin arrancar el motor de gasolina. Si dispone de carga doméstica, buena parte de la utilización semanal puede realizarse como si se tratara de un eléctrico.

Cuando llega un viaje largo, el propulsor térmico elimina la dependencia de los cargadores. MG anuncia además más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada, reforzando su papel como coche único de una familia.

Una cabina que ha dado un salto importante

El HS mide unos 4,67 metros y utiliza bien esa longitud. Las plazas traseras ofrecen espacio generoso para las piernas y el maletero permite afrontar vacaciones familiares sin tener que llenar el habitáculo de bolsas.

Delante aparecen dos grandes pantallas colocadas horizontalmente. Una se ocupa de la instrumentación y otra del multimedia, navegación y diferentes ajustes. Los acabados superiores añaden cámaras, asientos eléctricos y una dotación amplia de asistentes.

Los materiales también han mejorado. Sigue habiendo zonas sencillas, pero la impresión general está lejos de aquellos primeros MG que justificaban prácticamente todo mediante el precio.

Toyota tiene ahora un rival incómodo

Toyota domina la tecnología híbrida convencional y dispone de una experiencia enorme en electrificación. MG ataca desde otro ángulo: ofrece una batería considerablemente mayor y permite utilizar electricidad durante distancias que antes parecían reservadas a coches eléctricos.

El HS PHEV desarrolla además una potencia elevada y responde con contundencia cuando se necesita acelerar. La puesta a punto busca principalmente comodidad, algo coherente con un SUV destinado a viajar.

La política comercial de MG también resulta agresiva. En 2026 la marca ha ofrecido fórmulas sin entrada y adelantos de determinadas ayudas, aunque esas campañas deben analizarse mediante su coste total y no únicamente por la cuota mensual anunciada.

El verdadero argumento del HS está en otro sitio. Hay espacio para una familia, más de 100 kilómetros potenciales sin gasolina y una dotación tecnológica muy completa. Toyota sigue siendo la referencia histórica de los híbridos, pero MG ha encontrado con el HS PHEV una manera muy seria de plantarle cara.