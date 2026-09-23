CF Moto reta a Ducati y Triumph con una deportiva que destaca por prestaciones y tecnología

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 06:32h.

Se puede limitar para los usuarios con carné A2

La nueva CF MOTO es la moto A2 más sorprendente de la marca

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Desde CF Moto vuelven a consagrarse como una magnífica alternativa para las marcas que todos conocemos, entre las que se encuentran Ducati y Triumph. Y lo hacen con una deportiva que destaca por su excelente combinación entre prestaciones y tecnología, lo que acaba por convertirla en un acierto garantizado. Así es la 800 NK, que reúne todos los requisitos que se consideran como fundamentales para acabar convirtiéndose en una de las más vendidas.

Se puede limitar para los usuarios con carné A2, y su estética llama la atención por las líneas afiladas de la parte trasera, junto con las más musculosas del depósito de combustible. Aparte, se puede elegir el color que desees entre dos opciones, como son el gris y el negro. Aunque lo mejor de todo se oculta en el interior, donde encontramos un motor que cuenta con la homologación Euro 5+, y que es el famoso LC8 que todos conocemos de sobra.

Es de dos cilindros en línea, con una potencia declarada de 94 CV a 9.250 revoluciones por minuto, y con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos. Entre las ayudas a la conducción que podemos destacar, están el embrague anti-rebote, el quickshifter, el control de velocidad de crucero y los tres modos de conducción, y la parte ciclo destaca por sus componentes de gran calidad. Pasando a la instrumentación, encontramos una pantalla TFT de cinco pulgadas táctil en posición vertical.

La CF Moto 800 NK cuesta 7.495 euros

Lo mejor de todo en esta moto es que se puede conseguir por un precio más que razonable, al estar disponible si pagas un total de 7.495 euros, lo que nos parece una verdadera ganga. No esperes más y aprovecha esta oportunidad para hacerte en propiedad con una de las motos más interesantes que hay ahora mismo.