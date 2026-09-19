CF Moto tiene una rival de la Triumph Tiger Sport 660 que apuesta por más diseño y equipamiento

Coches y Motos 19 SEP 2026 - 01:24h.

Es deal para los amantes de la adrenalina

La nueva Triumph es, para la mayoría, la más bonita de la marca

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Sabemos que la Triumph Tiger Sport 660 es una moto espectacular en todos los sentidos, que cuenta con todo lo necesario para destacar por encima de las demás, y que es una compra segura. Pero también recomendamos echarle un vistazo a la CF Moto 450 SR, que es una deportiva de puro cepo, ideal para los amantes de la adrenalina, que buscan divertirse sobre las dos ruedas. Y tampoco deja a nadie indiferente en el momento de analizarla.

Está construida sobre un chasis de estructura tubular de acero, junto a un basculante de aluminio, y con componentes de primera calidad como las suspensiones KYB o los potentes frenos Brembo y J.Juan. El ABS está desarrollado por Bosch, y tiene un diseño ultramoderno, con alas en ambos lados del carenado, que aumentan la carga aerodinámica, y que acentúan el aspecto deportivo de esta moto, que no puede resultar más interesante.

En el interior se esconde un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 495,5 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 47 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 39 Nm a 7.600 rpm. Pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de cinco segundos, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color y con conectividad, mientras que la iluminación es full LED.

La CF Moto 450 SR cuesta 6.499 euros

Esta CF Moto 450 SR es una compra muy apetecible, al poder conducirse sin ningún problema en caso de que únicamente dispongas del carné A2. Y otro de sus platos fuertes es el hecho de que tenga un coste tan razonable, que te permite conseguirla si pagas un total de 6.499 euros.