Una alternativa igual de buena al BMW X3, con mucha tecnología y una gama híbrida muy completa

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 23:54h.

KGM no quiere ser premium, pero el Torres es un SUV muy top

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El KGM Torres evita competir con el BMW X3 copiando su aspecto o intentando aparentar un lujo alemán. Su propuesta gira alrededor de una carrocería muy espaciosa, una dotación abundante y un precio que puede quedar decenas de miles de euros por debajo. La llegada del híbrido de 204 CV añade ahora la mecánica que necesitaba para resultar más competitivo en Europa.

La familia Torres también dispone de gasolina y una variante eléctrica EVX, creando una oferta electrificada especialmente amplia. Para quien priorice espacio, equipamiento y coste de compra, el modelo coreano tiene argumentos para ser una alternativa tan útil como el BMW.

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Más espacio del que sugiere su precio

El Torres mide alrededor de 4,70 metros y aprovecha una carrocería muy cuadrada. El techo apenas desciende hacia atrás y las puertas tienen una abertura generosa, facilitando el acceso de adultos o la instalación de sillas infantiles.

Las plazas posteriores ofrecen buen espacio para las piernas y mucha altura. Dos pasajeros grandes pueden viajar con comodidad y la plaza central resulta más utilizable que en numerosos SUV con una consola muy voluminosa.

El maletero es una de sus grandes bazas. Con los asientos disponibles supera ampliamente los 700 litros en determinadas configuraciones y, al abatir los respaldos, puede acercarse a 1.700. Para viajes familiares, bicicletas o actividades al aire libre, esa capacidad tiene más valor que una silueta cercana a la de un cupé.

Dos pantallas y equipamiento abundante

El salpicadero utiliza dos superficies digitales de 12,3 pulgadas unidas visualmente. Una funciona como instrumentación y la otra controla multimedia, navegación y buena parte de los ajustes del vehículo.

Según acabado, aparecen cámaras de visión periférica, asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados, portón automático, cargador inalámbrico y numerosos asistentes. KGM incluye gran parte del contenido en paquetes cerrados, evitando que la factura crezca mediante opciones independientes.

El BMW presenta materiales más sofisticados y un sistema multimedia especialmente avanzado. El Torres responde con una cabina amplia y una dotación que puede superar a la de un X3 básico sin acercarse a su precio.

Híbrido de 204 CV y un eléctrico de largo alcance

El Torres HEV combina un motor turbo de gasolina de 1,5 litros con la parte eléctrica. Entrega 204 CV y utiliza una transmisión específica para el sistema híbrido. Puede moverse brevemente en electricidad y recupera energía durante las frenadas sin necesidad de enchufarse.

El consumo homologado se sitúa alrededor de 6,1 l/100 km. No alcanza las cifras de los híbridos más pequeños, pero resulta razonable para un SUV de este tamaño y potencia. La etiqueta ECO también facilita el acceso a zonas urbanas restringidas.

Por encima de esa electrificación aparece el Torres EVX. Su evolución más reciente utiliza una batería de aproximadamente 80,6 kWh, desarrolla 207 CV y puede superar los 500 kilómetros homologados. Es una alternativa completamente eléctrica para quien disponga de un punto de carga.

El X3 ofrece una conducción más precisa, motores más potentes y una imagen premium consolidada. El KGM puede resultar igual de bueno para una familia que mida el coche por aquello que utiliza: plazas amplias, enorme maletero, tecnología y una mecánica eficiente. No gana por prestigio; gana sentido cuando se compara cuánto ofrece por cada euro.