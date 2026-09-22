Triumph pone contra las cuerdas a Ducati con una moto que combina prestaciones y comodidad

Coches y Motos 22 SEP 2026 - 17:16h.

El diseño está enfocado más hacia un uso en circuito y para la competición

Triumph mejora la Triumph más atractiva de la marca

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Desde Triumph han logrado poner en jaque a marcas más caras, como puede ser Ducati, con una moto que combina prestaciones excelentes con una gran comodidad. Y esto hace que la Street Triple 765 RX sea una de las más interesantes que recordamos haber descubierto en mucho tiempo. Cuenta con componentes de primer nivel en la parte ciclo, además de un motor que es de sobra conocido por sus excelentes prestaciones, y su combinación de colores, que son el gris, el negro y el rojo.

El diseño está enfocado más hacia un uso en circuito y para la competición, como refleja su posición de conducción más deportiva, y se atreven a comparar esta moto con una Moto2, ya que usan el mismo motor. Se trata de un propulsor de tres cilindros, de una cilindrada de 765 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 130 CV a 12.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 80 Nm a 9.500 rpm, con escape de acero inoxidable con salida baja.

En cuanto a la electrónica, que es una parte vital, destacamos los diversos modos de conducción que tiene seleccionables, así como el acelerador electrónico que los gestiona todos, junto a la IMU. No podemos dejar de mencionar el control de tracción en curva, el ABS en curva ni el Triumph Shift Assist, que permite cambiar de marcha sin accionar el embrague. Y en la instrumentación, se oculta una pantalla TFT a todo color de cinco pulgadas.

La Triumph Street Triple 765 RX cuesta 14.695 euros

Conseguir la Triumph Speed Triple 765 RX no implica de una inversión estratosférica en absoluto, pues basta con poner encima de la mesa un total de 14.695 euros para que la puedas tener en el garaje de tu casa, lo que es una absoluta ganga.