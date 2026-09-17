Suzuki pone al alcance de más usuarios una de sus mejores motos

Coches y Motos 17 SEP 2026 - 23:53h.

Cuenta con todo lo necesario para poder disfrutar de las rutas y de largos viajes

La Suzuki más radical de la historia es de 1999

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En Suzuki han hecho un favor enorme a todos los clientes, haciendo que una de sus mejores motos sea más accesible que nunca, gracias a un descuento importante. Esto convierte a la GSX S 1000 GT en una de las mejores compras que se pueden realizar en el mercado, al ser una sport turismo increíble, que cuenta con todo lo necesario para poder disfrutar de las rutas y de largos viajes. Y cuesta mucho encontrarle algún punto débil.

Tiene un frontal diseñado en el túnel de viento para ofrecer una óptima protección aerodinámica, que incorpora una doble óptica LED, con un manillar ancho y un amplio depósito de combustible, de hasta 19 litros de capacidad, lo que se traduce en una gran autonomía. Mientras que en el interior, se esconde un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 106 Nm a 9.250 rpm.

Tiene incorporado de serie el embrague anti-rebote y asistido, junto con tres modos de motor, control de tracción desconectable, control de velocidad de crucero o quickshifter. Y los componentes en la parte ciclo son de primer nivel, destacando la horquilla invertida KYB, las pinzas Brembo las bieletas Pro-Link. Y pasando a la instrumentación, dispone de una pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color, con revestimiento anti-reflectante.

La Suzuki GSX S 1000 GT tiene un descuento de 500 euros

Por si no nos parecía lo suficientemente interesante antes, cuando tenía un precio tan apetecible, ahora lo es todavía más, gracias al descuento de 500 euros que se le ha aplicado a la Suzuki GSX S 1000 GT. Y esto deja su precio de venta en apenas 14.499 euros, toda una ganga.