La Suzuki GSX-S1000, la naked más atractiva de la marca, a precio mínimo histórico
Es un tetra cilíndrico de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, heredado de la icónica GSX R 1000
Suzuki recupera la icónica Hayabusa
En Suzuki han creado un modelo que es increíble en todos los aspectos. Se puede definir como la naked más atractiva de la marca, y a un precio mínimo histórico, por lo que difícilmente vas a tener la oportunidad de conseguir algo mejor. Si buscas una moto similar a esta, entonces no hay ninguna duda de que vas a tener que adquirir la GSX S 1000, ya que no se puede comparar con ninguna otra, y ya ha logrado causar una enorme expectación.
Ten por seguro que te encantará cuando compruebes todo lo que ofrece. Empezando por la base, el motor, que es un tetra cilíndrico de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, heredado de la icónica GSX R 1000. Se ha adaptado a la estricta normativa Euro 5+, sin sacrificar ni un ápice de su rendimiento, y tiene una potencia de 152 CV, capaz de entregarlos a 11.000 revoluciones por minuto, así como un par motor de 106 Nm, garantizando una respuesta contundente en todo momento.
La electrónica se convierte en la mejor aliada gracias al Sistema de Conducción Inteligente de Suzuki, que incluye control de tracción a cinco niveles, tres modos de conducción seleccionables y un cambio rápido bidireccional que permite transiciones fluidas y emocionantes. No queremos dejar de mencionar la pantalla TFT a color de 5”, una interfaz clara y moderna, mientras que los colores a elegir para esta Suzuki GSX S 1000 son el Plata Mate o el clásico Azul Tritón Metalizado.
La Suzuki GSX S 1000 tiene un precio de 12.999 euros
En Suzuki tienes disponible esta GSX S 1000 por apenas 12.999 euros, lo que viene siendo una ganga en toda regla, y en este precio se incluye una garantía de ocho años, además de asistencia premium en carretera.