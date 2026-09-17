Ebro se lo pone difícil a Audi y Mercedes con un SUV híbrido enchufable muy bueno y más barato

Coches y Motos 17 SEP 2026 - 17:38h.

El S800 evidencia el paso adelante que ha dado la marca china

Ebro tiene un problema que va a más

Compartir







El Ebro s800 PHEV demuestra que las siete plazas, la potencia y un equipamiento abundante ya no obligan a entrar en el territorio económico de Audi o Mercedes-Benz. Este SUV de 4,72 metros desarrolla 279 CV, permite realizar hasta unos 90 kilómetros en modo eléctrico y ofrece una tercera fila para resolver viajes familiares.

Su ventaja no está en reproducir hasta el último detalle de un modelo premium. Ebro concentra el presupuesto en aquello que se aprecia de inmediato: espacio, dotación, suavidad urbana y una tarifa promocional que parte de una cifra cercana a los 32.000 euros bajo condiciones. Encontrar algo equivalente entre los fabricantes alemanes exige gastar mucho más.

PUEDE INTERESARTE El precio del Ebro S900 desafía a MG

Siete plazas con un maletero transformable

La tercera fila permite transportar a siete personas, aunque los dos asientos finales están pensados principalmente para niños o adultos durante trayectos puntuales. Con todos ocupados quedan 117 litros de maletero, suficientes para bolsas pequeñas, pero no para el equipaje de toda la familia.

Al plegar esos asientos, la capacidad crece hasta 889 litros. Si también se abate la segunda fila, el volumen disponible alcanza aproximadamente 1.930 litros. El s800 puede pasar así de coche de siete plazas a vehículo de carga para vacaciones, actividades deportivas o una mudanza pequeña.

PUEDE INTERESARTE Ahora tienes un Ebro a precio de Dacia

La segunda fila ofrece buen espacio para las piernas y un acceso cómodo gracias a unas puertas grandes. Es precisamente aquí donde la carrocería cuadrada demuestra su utilidad: no roba altura para conseguir una silueta artificialmente deportiva.

Equipamiento abundante desde el principio

El salpicadero combina instrumentación digital y una pantalla multimedia de gran formato. Dependiendo del acabado aparecen cámaras de visión periférica, equipo de sonido Sony, techo panorámico y asientos delanteros calefactados y ventilados.

La presentación no alcanza el refinamiento de materiales de un Audi Q7 o un Mercedes GLE, pero tampoco transmite la sensación de estar ante un producto básico. Las superficies acolchadas, la iluminación y el tamaño de la cabina crean un ambiente agradable para viajar.

También dispone de numerosos asistentes, entre ellos control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y sistemas de vigilancia del entorno. Son elementos que en algunos rivales obligan a subir de acabado o añadir paquetes opcionales.

Noventa kilómetros para cambiar el día a día

El sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina de 1,5 litros con la parte eléctrica para entregar 279 CV. La batería de 18,3 kWh permite homologar unos 90 kilómetros sin emisiones y admite carga rápida en corriente continua.

Con batería y depósito llenos, Ebro anuncia hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada. Esa cifra permite utilizar electricidad durante la semana y afrontar desplazamientos largos sin planificar paradas de recarga. La etiqueta Cero añade ventajas en las zonas urbanas sujetas a restricciones.

El precio promocional puede rondar los 31.990 euros, aunque está condicionado por financiación y posibles ayudas. Incluso separando correctamente esos conceptos, la distancia respecto a los SUV enchufables premium sigue siendo considerable.

Audi y Mercedes conservan una ventaja clara en prestigio, personalización y determinados acabados. El s800 contraataca con siete plazas, mucha potencia y un equipamiento generoso por una fracción del coste. Para una familia que quiera espacio y electrificación sin pagar por el emblema, se lo pone realmente difícil.