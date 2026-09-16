El Kia más barato es uno de los más atractivos, perfecto para ciudad y con una autonomía sorprendente

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 05:14h.

El EV2 es una apuesta interesante de la marca coreana

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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El Kia EV2 se ha convertido en la puerta de entrada a la gama eléctrica de la marca sin parecer un producto construido únicamente para reducir costes. Mide unos 4,06 metros, tiene cinco plazas y adopta el mismo estilo cuadrado de los EV3 y EV9. Su versión Air con batería estándar desarrolla 146 CV y homologa 315 kilómetros, una autonomía muy aprovechable en un coche eminentemente urbano.

El precio de tarifa del EV2 Air Standard Range es de 29.450 euros. La oferta enlazada aplica un descuento próximo a 4.000 euros, aunque está sujeta a disponibilidad y condiciones comerciales. Con las ayudas públicas que correspondan, el coste final puede reducirse más, pero conviene analizar cada concepto por separado.

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Pequeño por fuera, muy serio por dentro

La distancia entre ejes alcanza aproximadamente 2,66 metros. Al no haber un motor térmico ocupando la parte delantera, el habitáculo aprovecha mejor la longitud que un utilitario convencional. Hay espacio para cinco personas y soluciones pensadas para adaptar la segunda fila a distintas necesidades.

El maletero ofrece alrededor de 362 litros y puede superar los 1.200 con los asientos plegados. Bajo el capó hay además un pequeño compartimento donde guardar los cables, evitando que terminen sucios o mezclados con el equipaje.

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Sus formas cuadradas ayudan a utilizar el espacio y facilitan calcular las esquinas al aparcar. La carrocería elevada mejora el acceso, algo práctico al colocar niños o cargar bolsas en calles estrechas.

Un Kia que entra por los ojos

El EV2 hereda los faros verticales y los pasos de rueda angulosos de sus hermanos mayores. El frontal cerrado tiene superficies limpias y los grupos ópticos quedan desplazados hacia los extremos, haciendo que el coche parezca más ancho.

La trasera mantiene una forma casi vertical para no robar litros al maletero. Los pilotos se integran alrededor del portón y el techo puede utilizar un color de contraste. No intenta parecer un deportivo: convierte su silueta pequeña y robusta en la base de su atractivo.

En el interior aparecen pantallas digitales, conectividad y actualizaciones remotas. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos de relajación y una segunda fila formada por dos asientos individuales deslizantes.

Autonomía suficiente y carga bien resuelta

La batería estándar tiene 42,2 kWh y proporciona unos 315 kilómetros WLTP. El motor delantero entrega 108 kW, equivalentes a 146 CV, potencia más que suficiente para incorporaciones, rondas y desplazamientos interurbanos.

La versión Long Range utiliza una batería de 61 kWh y puede acercarse a los 450 kilómetros homologados. Curiosamente, entrega algo menos de potencia, alrededor de 135 CV, pero amplía claramente su radio de acción.

Ambas baterías pueden pasar aproximadamente del 10 al 80 % en media hora con un cargador rápido adecuado. El EV2 admite además carga en corriente alterna de hasta 22 kW en configuraciones compatibles y dispone de V2L para alimentar aparatos externos.

Kia ha conseguido que su eléctrico más barato tenga aspecto de coche deseable, no de solución de compromiso. Los 315 kilómetros de la versión básica cubren sobradamente una semana urbana para muchos usuarios y el espacio interior resulta difícil de adivinar desde fuera. Esa mezcla de diseño, tamaño y autonomía lo convierte en uno de los Kia más interesantes para la ciudad.