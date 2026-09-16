Benda vuelve a enamorar con una custom de diseño espectacular que no se parece a ninguna otra

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 07:07h.

Queremos destacar es su estética llamativa

La nueva Benda, inspirada en un caza de combate, es la más bonita de la marca

Compartir







Benda ha vuelto a pasarse el juego, enamorando a todos los clientes de la marca con una custom que tiene un diseño espectacular, original y que no se parece en nada a otras, como es la LFC 700. Destaca por su apariencia futurista y sus peculiares soluciones técnicas, y en 2025 se actualizó para poder recibir la ansiada homologación Euro 5+, lo que es indispensable a día de hoy. A nivel visual, lo primero que queremos destacar es su estética llamativa, con detalles increíbles, como la salida cuádruple por la parte inferior derecha o la parte trasera, muy despejada y minimalista.

La parte ciclo está especialmente estudiada para que no tenga puntos débiles, y esto explica el motivo por el que tiene detalles tan interesantes. En cuanto al motor, equipa un propulsor de cuatro cilindros y refrigeración líquida, con cuatro válvulas por cilindro, de 676 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia cercana a los 78 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo que alcanza los 60 Nm a 8.000 rpm.

Cuenta con un embrague anti-rebote incorporado que se encarga de evitar el deslizamiento en la rueda trasera, mientras que las suspensiones KYB son regulables, y los frenos son Brembo. En cuanto al equipamiento que tiene esta moto, destaca la pantalla TFT en la instrumentación que te permite conocer toda la información que necesitas, y que convierte esta moto en una de las mejores custom que recordamos haber visto en mucho tiempo.

La Benda LFC 700 tiene un descuento de más de 2.000 euros

Por si todavía existían dudas con la Benda LFC 700, se te despejarán por completo en cuanto veas que le han aplicado un descuento impresionante de 2.090 euros a su precio de venta, lo que permite que la puedas adquirir si desembolsas 9.900 euros.