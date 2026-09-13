Espacioso, confortable y con un tamaño muy manejable, este Kia es uno de los SUV más completos para viajar

Coches y Motos 13 SEP 2026 - 08:38h.

El Sportage es una de las mejores opciones en su segmento

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

Compartir







El Kia Sportage se encuentra en uno de los puntos más interesantes del mercado: tiene suficiente tamaño para funcionar como coche familiar, pero todavía conserva unas dimensiones razonables para utilizarlo diariamente en ciudad. La generación actual mide aproximadamente 4,54 metros y combina esa carrocería con hasta 591 litros de maletero y una gama mecánica especialmente amplia.

Es precisamente esa mezcla de espacio, confort y variedad la que lo convierte en uno de los SUV más completos para viajar. No obliga a saltar a un modelo de casi cinco metros para disponer de un habitáculo amplio y permite escoger mecánica en función del tipo de kilómetros que se hagan.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

Hasta 591 litros sin convertirse en un SUV enorme

El Sportage mide 4,54 metros. Es una longitud considerablemente más manejable que la de los grandes SUV de siete plazas, pero suficiente para ofrecer unas plazas posteriores amplias. Dos adultos pueden viajar cómodamente detrás y la carrocería alta facilita tanto el acceso como la instalación de sillas infantiles.

El maletero cambia en función de la mecánica, pero se mueve aproximadamente entre 526 y 591 litros. Incluso en las configuraciones que pierden algo de capacidad por los componentes de la electrificación, sigue ofreciendo espacio suficiente para el equipaje de una familia. Las formas relativamente cuadradas de la zona posterior también ayudan a aprovechar el volumen disponible.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Un interior pensado para hacer kilómetros

Kia utiliza dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas para integrar instrumentación y sistema multimedia en las versiones equipadas con esta configuración. La interfaz permite acceder a navegación, conectividad y diferentes funciones del vehículo.

También puede incorporar carga inalámbrica de 15 W para teléfonos, puertos USB para los pasajeros posteriores y llave digital. Según el acabado aparecen elementos como asientos ventilados, cámaras de visión periférica y diferentes sistemas de asistencia.

Kia ofrece además la Asistencia a la Conducción en Autovía 2.0 en determinadas configuraciones. El sistema puede ayudar a mantener velocidad y distancia y asistir en ciertas maniobras de cambio de carril, aunque el conductor sigue siendo responsable de la conducción. Son tecnologías especialmente útiles precisamente donde el Sportage tiene más sentido: viajes largos por autopista.

Una mecánica para prácticamente cada conductor

Existe un gasolina 1.6 T-GDi de 150 CV, además de alternativas microhíbridas. También se mantiene una opción diésel MHEV de 136 CV, especialmente interesante para conductores que realizan muchos kilómetros por carretera.

El Sportage híbrido autorrecargable desarrolla actualmente 239 CV. No necesita conectarse a un cargador y obtiene la etiqueta ECO, combinando unas prestaciones elevadas con una utilización sencilla. También existen configuraciones con tracción total en determinadas mecánicas.

El Sportage no es el SUV más pequeño ni el que ofrece el maletero más grande del mercado. Su fortaleza está precisamente en el equilibrio. Con 4,54 metros todavía resulta razonablemente manejable, pero detrás hay espacio real para adultos y el maletero supera los 500 litros incluso en configuraciones menos favorables. A eso suma tecnología, equipamiento de confort y motores para perfiles muy diferentes.

Para viajar, esa combinación tiene más valor que destacar de forma espectacular en un único apartado. El Sportage consigue ser amplio sin resultar aparatoso, tecnológico sin pertenecer al territorio premium y potente sin obligar necesariamente a elegir una mecánica cara. Por eso continúa siendo uno de los SUV familiares más completos de su categoría.