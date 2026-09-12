El Renault más bonito de la historia de la marca es de 2025

Coches y Motos 12 SEP 2026 - 03:43h.

El nuevo 5 ha sido un gran acierto por parte de los franceses

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha diseñado muchos coches capaces de convertirse en iconos, pero pocos modelos modernos han recuperado el pasado con tanto acierto como el Renault 5 E-Tech eléctrico. Llegó al mercado español en 2025 y consiguió reinterpretar el R5 de 1972 sin caer en la solución fácil de fabricar una simple copia moderna del original.

Ese equilibrio es precisamente su gran virtud. Hay suficiente Renault 5 clásico para reconocerlo inmediatamente y suficiente diseño contemporáneo para que funcione como un coche completamente nuevo. El resultado es uno de los modelos más atractivos que ha firmado Renault y un candidato muy serio a ser el más bonito de su historia.

Retro, pero sin parecer antiguo

Los diseñadores podían haber recurrido directamente a la nostalgia. En cambio, utilizaron elementos concretos del antiguo R5 como punto de partida.

Los faros mantienen formas aproximadamente rectangulares, los pilotos traseros son verticales y los pasos de rueda tienen un protagonismo evidente. Incluso la antigua rejilla situada sobre el capó tiene una reinterpretación moderna: ahora es un indicador luminoso que muestra el estado de carga de la batería.

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El número cinco aparece integrado en diferentes elementos decorativos, pero la carrocería no parece un homenaje permanente al pasado.

También ayudan sus proporciones. Con 3,92 metros de longitud, sigue siendo un coche compacto y eminentemente urbano. Dispone de cinco puertas y ofrece un maletero de 326 litros, suficiente para que su diseño no obligue a renunciar a una utilización cotidiana razonable.

El interior sigue exactamente la misma receta. Los colores y algunos tejidos recuerdan a los años setenta, mientras que la tecnología pertenece completamente a la actualidad.

Un diseño especial con una base técnica seria

El segundo argumento del Renault 5 es que no necesita vivir únicamente de su imagen.

Utiliza la plataforma AmpR Small desarrollada para vehículos eléctricos y dispone de suspensión trasera multibrazo, una solución poco frecuente entre los utilitarios. Renault busca así ofrecer un comportamiento ágil sin sacrificar comodidad.

La gama contempla diferentes niveles de potencia y batería. Las versiones de acceso pueden utilizar una batería de 40 kWh, mientras que la configuración de autonomía confort combina un acumulador de 52 kWh con un motor de 150 CV.

Esta última puede alcanzar hasta 410 kilómetros de autonomía homologada WLTP. También admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW y, bajo condiciones adecuadas, puede recuperar aproximadamente del 15 al 80 % de la batería en media hora.

La tecnología también tiene protagonismo dentro. Dependiendo del acabado, dispone de una pantalla multimedia de 10 pulgadas y del sistema openR link con servicios de Google integrados. Renault incorpora además Reno, un asistente virtual capaz de gestionar diferentes funciones mediante órdenes de voz.

Algunas versiones compatibles pueden aprovechar tecnología de carga bidireccional. Con la instalación y los servicios apropiados, la energía almacenada en la batería puede utilizarse fuera del propio coche.

Renault tenía una tarea complicada: recuperar uno de sus modelos más recordados sin convertirlo en una caricatura del pasado.

El nuevo Renault 5 lo consigue porque respeta los elementos fundamentales del original y los transforma en lugar de copiarlos. A eso añade buenas proporciones, tecnología eléctrica moderna y detalles de diseño difíciles de encontrar en otro utilitario.

Puede haber Renault históricos más exclusivos o radicales. Pero pocos reúnen de una forma tan convincente pasado y presente como este R5.