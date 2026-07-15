El nuevo MG2 recuerda mucho al Renault 5

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 08:24h.

MG presenta un anticipo de su próximo eléctrico, y te será muy familiar

MG se lleva un bofetón descomunal con el ZS

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El Renault 5 se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de los coches eléctricos. Su diseño inspirado en el modelo original, unido a una tecnología moderna y un precio competitivo, han hecho que sea uno de los lanzamientos más exitosos de los últimos años. Un éxito que no ha pasado desapercibido para sus rivales. Entre ellos, MG, que ya prepara su respuesta con un nuevo utilitario de aspecto muy similar.

La marca británica, integrada en el grupo SAIC, ha mostrado el primer anticipo de ese modelo durante el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026. Allí presentó el prototipo MG Go!, un concept que adelanta las líneas del futuro MG2, un eléctrico urbano cuya llegada está prevista para 2027.

MG prepara un nuevo utilitario para competir con el todopoderoso Renault 5

Sus dimensiones rondarán los cuatro metros de longitud, por lo que competirá directamente con el Renault 5 y otros modelos del segmento B. El objetivo es ofrecer un coche pequeño, atractivo y pensado para el uso diario.

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Al margen de su diseño exterior, que puedes ver en las imágenes, la marca no ha querido mostrar el habitáculo ni confirmar los datos técnicos. Tampoco ha facilitado cifras de potencia o autonomía. Sí ha adelantado que el futuro MG2 utilizará la nueva plataforma eléctrica estrenada por el reciente MG4 Urban, una base desarrollada específicamente para este tipo de vehículos.

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Se espera que sea más barato que el R5

Todo apunta a que MG quiere repetir la fórmula que tan buenos resultados le está dando en Europa: mucho equipamiento, un diseño atractivo y un precio ajustado. Si consigue mantener esa receta, el futuro MG2 tiene argumentos para convertirse en uno de los rivales más serios del Renault 5 cuando ambos coincidan en los concesionarios durante 2027.