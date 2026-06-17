El MG de 10.000 euros está de moda en España

Coches y Motos 17 JUN 2026 - 16:16h.

Ya hay unidades del ZS con pocos km en el mercado de segunda mano

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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MG se ha convertido en uno de los fenómenos más llamativos del mercado automovilístico español. En apenas unos años, la marca ha pasado de tener una presencia testimonial a situarse entre los fabricantes con mayor crecimiento del país. Su estrategia basada en precios competitivos, un equipamiento abundante y una gama centrada en los SUV ha conectado con miles de compradores que buscaban alternativas más asequibles frente a las marcas tradicionales.

Ese éxito comercial está teniendo ahora una consecuencia directa en el mercado de ocasión. Los primeros modelos vendidos durante la expansión de la firma ya empiezan a aparecer de forma masiva en los portales especializados, permitiendo encontrar unidades con pocos años de antigüedad por precios que rondan los 10.000 euros. Una situación que está despertando un enorme interés entre quienes buscan un coche moderno sin realizar una gran inversión.

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No es ningún secreto que el mercado de segunda mano atraviesa uno de sus momentos más activos. El encarecimiento generalizado de los vehículos nuevos ha provocado que muchos conductores se vean obligados a buscar alternativas más económicas. En este contexto, los MG usados se han convertido en una de las opciones más atractivas por la relación entre edad, equipamiento y precio.

Los SUV de MG lideran la tendencia

La mayor parte de la oferta disponible corresponde al MG ZS, el modelo que ha impulsado gran parte del crecimiento de la marca en España. Este SUV compacto ha conseguido atraer a miles de compradores gracias a una fórmula sencilla pero efectiva: mucho equipamiento, diseño moderno y precios inferiores a los de buena parte de sus rivales.

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Las primeras unidades matriculadas hace varios años ya están llegando al mercado de ocasión con tarifas especialmente competitivas. Dependiendo del estado, el kilometraje y la versión, algunas pueden encontrarse alrededor de la barrera de los 10.000 euros, una cifra difícil de igualar para vehículos de características similares.

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Además, estos modelos ofrecen una imagen moderna que continúa resultando actual. Frente a otros coches de segunda mano con más años a sus espaldas, los MG mantienen un diseño reciente y una dotación tecnológica que sigue respondiendo a las necesidades actuales de muchos conductores.

Por otro lado, el crecimiento de la red comercial y la consolidación de la marca en España han contribuido a reforzar la confianza del mercado. Lo que hace pocos años generaba ciertas dudas entre algunos compradores se ha convertido en una alternativa cada vez más normalizada dentro del panorama automovilístico nacional.

Una oportunidad para quienes buscan coche económico

La aparición de MG en el mercado de ocasión coincide con un momento especialmente favorable para este tipo de vehículos. Cada vez más compradores buscan coches con pocos años de uso, equipamiento moderno y costes de adquisición contenidos.

Cabe destacar que los SUV continúan siendo los modelos más demandados por los conductores españoles. Su posición de conducción elevada, la versatilidad de uso y la sensación de amplitud interior siguen siendo argumentos muy valorados. Precisamente por eso, modelos como el MG ZS están encontrando una gran aceptación también fuera del mercado de vehículos nuevos.

Además, muchas unidades todavía conservan parte de la cobertura de garantía ofrecida por la marca en el momento de la compra. Este aspecto añade un nivel adicional de tranquilidad para quienes se plantean adquirir un coche usado relativamente reciente.

La creciente presencia de MG en el mercado de ocasión también refleja el éxito que ha tenido la marca en España. Cuantas más unidades se venden nuevas, mayor es la oferta disponible años después en segunda mano, algo que contribuye a reforzar todavía más su visibilidad.

Con vehículos modernos, bien equipados y precios que ya se acercan a los 10.000 euros, MG está ampliando su influencia más allá del mercado de coches nuevos. La marca británica de origen chino se ha convertido en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un automóvil actual, práctico y asequible sin necesidad de realizar un gran desembolso económico.