Ford convierte en accesible uno de los SUV más deseados de la marca en 2026

Coches y Motos 16 JUN 2026 - 07:11h.

El Explorer es ahora un SUV eléctrico

Ford se carga el Focus

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El Ford Explorer eléctrico se ha convertido en una de las apuestas más importantes de la marca para los próximos años. El SUV de cero emisiones representa una nueva etapa dentro de la estrategia de electrificación del fabricante estadounidense y llega con el objetivo de ampliar el acceso a la movilidad eléctrica mediante una propuesta más competitiva. Gracias a una gama cada vez más atractiva y a un posicionamiento más ajustado, el modelo se perfila como una de las alternativas más interesantes dentro de un segmento que no deja de ganar protagonismo en Europa.

La transformación de Ford durante los últimos años ha estado marcada por una profunda renovación tecnológica. La compañía ha acelerado el desarrollo de vehículos eléctricos para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y a las normativas medioambientales cada vez más estrictas. En este contexto, el Explorer eléctrico desempeña un papel fundamental al combinar una imagen moderna, una notable carga tecnológica y una configuración pensada específicamente para las necesidades del mercado europeo.

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Un SUV eléctrico diseñado para conquistar Europa

El nuevo Explorer eléctrico apuesta por una fórmula que combina diseño, funcionalidad y eficiencia. A diferencia del modelo tradicional comercializado durante años en otros mercados, esta nueva generación ha sido desarrollada con un enfoque claramente europeo. Sus dimensiones permiten ofrecer una gran versatilidad sin alcanzar el tamaño de los grandes SUV que dominan el mercado norteamericano.

El diseño exterior destaca por una imagen robusta y tecnológica. El frontal presenta líneas limpias y modernas, mientras que la integración de elementos aerodinámicos contribuye a mejorar la eficiencia energética. Ford ha conseguido crear un vehículo que transmite solidez y modernidad al mismo tiempo, manteniendo una identidad visual reconocible dentro de la gama.

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No es ningún secreto que el precio continúa siendo uno de los principales obstáculos para la expansión de los vehículos eléctricos. Por esta razón, Ford ha trabajado para posicionar el Explorer como una alternativa más accesible dentro de su oferta de cero emisiones. El objetivo es acercar este tipo de tecnología a un número mayor de conductores sin comprometer aspectos esenciales como la autonomía, el equipamiento o la calidad general del producto.

La gama ha sido configurada para adaptarse a distintos perfiles de usuario. Existen versiones orientadas a maximizar la eficiencia y otras que priorizan las prestaciones, permitiendo cubrir necesidades muy diversas. Esta flexibilidad se convierte en una de las claves para ampliar el atractivo comercial del modelo.

Tecnología avanzada y una experiencia digital más completa

El interior refleja claramente la evolución tecnológica de Ford. El puesto de conducción está dominado por una gran pantalla central que concentra buena parte de las funciones del vehículo. La digitalización adquiere un papel protagonista, facilitando el acceso a sistemas de navegación, conectividad y entretenimiento mediante una interfaz intuitiva y moderna.

La calidad percibida también supone un importante avance respecto a anteriores generaciones de modelos de la marca. Los materiales empleados y la atención prestada a los acabados permiten ofrecer una experiencia más refinada, alineada con las expectativas actuales del segmento.

Cabe destacar que la arquitectura eléctrica permite optimizar el aprovechamiento del espacio interior. La ausencia de elementos mecánicos tradicionales facilita una distribución más eficiente del habitáculo, mejorando tanto el confort de los ocupantes como la capacidad de carga. Esta característica resulta especialmente importante para familias y usuarios que buscan un vehículo práctico para el uso diario.

En materia de seguridad, el Explorer incorpora los sistemas de asistencia más avanzados de la marca. Las ayudas electrónicas a la conducción, los asistentes de mantenimiento de carril y los sistemas de frenada automática contribuyen a elevar el nivel de protección y confort durante los desplazamientos.

Con el Explorer eléctrico, Ford refuerza su presencia en uno de los segmentos más importantes para el futuro de la industria. Su combinación de diseño atractivo, tecnología avanzada, espacio interior y una propuesta más accesible lo convierte en uno de los SUV eléctricos con mayor potencial de crecimiento de cara a 2026. La marca apuesta así por democratizar el acceso a la movilidad de cero emisiones sin renunciar a las cualidades que han definido históricamente a uno de sus nombres más emblemáticos.