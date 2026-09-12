Más espacioso y, para muchos, una alternativa mejor que el BMW X1

Coches y Motos 12 SEP 2026 - 07:19h.

Este Volkswagen acaba siendo una compra más racional

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

Compartir







El BMW X1 se ha convertido en una referencia entre los SUV compactos premium, pero hay alternativas que atacan precisamente uno de sus puntos más sensibles: cuánto coche ofrecen realmente por el dinero. El Volkswagen Tiguan es una de ellas.

La generación actual mide aproximadamente 4,54 metros y aprovecha esas dimensiones para ofrecer un habitáculo especialmente práctico, un maletero que puede alcanzar alrededor de 650 litros en determinadas versiones y una gama mecánica mucho más variada de lo habitual.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este BMW es un icono

Son tres argumentos que convierten al Tiguan en algo más que la alternativa generalista al BMW X1.

El espacio es su primera gran ventaja

El Tiguan es aproximadamente una decena de centímetros más largo que el X1, que ronda los 4,5 metros dependiendo de la referencia utilizada. Volkswagen aprovecha especialmente bien esa diferencia gracias a una segunda fila que permite adaptar el espacio disponible entre pasajeros y equipaje.

En las versiones que no utilizan la batería de un sistema híbrido enchufable, el maletero puede alcanzar alrededor de 650 litros. Abatiendo los asientos posteriores, Volkswagen anuncia hasta 1.650 litros de capacidad.

Es una diferencia que se aprecia especialmente en utilización familiar. Hay espacio suficiente en las plazas posteriores para que dos adultos viajen cómodamente y el tamaño de las puertas facilita instalar y retirar sillas infantiles.

Las variantes PHEV pierden parte del maletero debido a la ubicación de sus componentes eléctricos, por lo que no todas las versiones ofrecen exactamente la misma capacidad. Aun así, el Tiguan mantiene un planteamiento claramente orientado a la practicidad.

Más posibilidades para elegir motor

El segundo argumento frente al BMW está en la gama mecánica.

Volkswagen ofrece alternativas de gasolina, diésel, microhíbridas e híbridas enchufables. Esto permite configurar el Tiguan de maneras muy distintas sin tener que cambiar de modelo.

El 1.5 eTSI de 150 CV con cambio DSG es especialmente interesante para quien quiera etiqueta ECO sin depender de un cargador. La microhibridación permite reducir consumos en determinadas situaciones y mantiene una utilización prácticamente idéntica a la de un gasolina convencional.

Las variantes eHybrid ofrecen 204 y 272 CV y pueden superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada en determinadas configuraciones. Para quien disponga de un punto de carga doméstico y realice recorridos diarios relativamente cortos, eso permite utilizar el Tiguan como eléctrico durante buena parte de la semana.

A estas posibilidades se suman alternativas diésel, todavía interesantes para conductores que acumulen muchos kilómetros de autopista.

El tercer argumento está en el interior. La generación actual puede incorporar una pantalla multimedia central de hasta 15 pulgadas acompañada por instrumentación digital. Volkswagen también ha revisado profundamente el software respecto a anteriores sistemas y conserva mandos directos en el volante.

En septiembre de 2026, el Tiguan se anuncia desde 34.100 euros bajo condiciones de financiación. El precio aumenta de forma considerable al subir de motorización y equipamiento, pero el punto de partida permite mantener una distancia respecto al territorio premium.

El BMW X1 conserva ventajas en imagen de marca, determinados materiales y un tacto de conducción más orientado al conductor. Pero el Tiguan responde con argumentos mucho más cotidianos: más capacidad de carga, un habitáculo muy aprovechable y una gama mecánica capaz de adaptarse a perfiles completamente diferentes.

Para una familia que busque un SUV para todo, esas ventajas pesan mucho más que el logotipo colocado sobre el capó.