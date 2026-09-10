Para la mayoría, mejor que la BMW R 1250 RT, con 115 CV, suspensión semiactiva y gran tecnología

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 05:49h.

Es una de las opciones más interesantes que recordamos haber descubierto recientemente

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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Las comparaciones resultan odiosas, a la par que inevitables. Por ese motivo, la gente ha comenzado a comparar todo lo que ofrece la BMW R 1250 RT con la Moto Guzzi V 100 Mandello S, que es una de las opciones más interesantes que recordamos haber descubierto recientemente. Ofrece lo que te hace falta para destacar, y para disfrutar mientras la conduces, y todas las reseñas que ha recibido por parte de los compradores son muy positivas.

Es una sport turismo totalmente equipada con la última tecnología, dotada de radar delantero y trasero, y con una transmisión mejorada para suavizar el cambio. En la parte ciclo, destacan las suspensiones Öhlins, que se adaptan de manera automática al estilo de conducción y al estado del asfalto, mientras que el paquete electrónico se gestiona con facilidad gracias a una IMU de seis ejes, que controla la velocidad de crucero, el acelerador ride by wire, el ABS, el control de tracción o los cuatro modos de conducción.

En la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad y de manejo intuitivo, y lo mejor lo hemos querido reservar para la parte final. Porque está equipada con un excelente motor de dos cilindros en V y refrigeración líquida, que entrega una potencia de 115 CV y un par máximo de 105 Nm, con embrague multi disco bañado en aceite accionado de manera hidráulica, y muchos más detalles que hacen de esta moto un 10 sobre 10.

La Moto Guzzi V 100 Mandello S cuesta 19.650 euros

Pensábamos que sería bastante más cara, pero lo cierto es que esta Moto Guzzi V 100 Mandello S tiene un precio muy razonable, y basta con desembolsar un total de 19.650 euros si deseas que esté en tu garaje. Un precio más que llamativo.