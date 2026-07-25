Moto Guzzi pone al alcance la V85 TT, la moto perfecta para quienes buscan personalidad y comodidad

Coches y Motos 25 JUL 2026 - 06:57h.

Presume de un nivel de equipamiento y de prestaciones realmente completo

La Moto Guzzi V100 Mandello es la más bonita en la historia de la marca y supera a otras más caras

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Desde Moto Guzzi tienen una norma no escrita, que es la de mantener contentos a todos los fieles seguidores de la marca, con modelos que resultan imposibles de ignorar, y que tienen un precio siempre accesible. Para ejemplos claros, nos encontramos con la V 85 TT, una moto que es ideal para aquellos que buscan personalidad y comodidad, y que no desean renunciar a nada. Es simplemente excepcional, y presume de un nivel de equipamiento y de prestaciones realmente completo.

Se trata de una trail, limitable para aquellos usuarios que tan solo dispongan del carné A2, con una estética realmente peculiar y curiosa. Se inspira en las grandes trail africanas de la década de los 80, con elementos como el guardabarros delantero elevado o la doble óptica frontal, que le dan una gran personalidad sin olvidarse de la tecnología actual. Así queda demostrado a la hora de ver su iluminación full LED con luz de día DRL y muchas más cosas.

Tuvo una actualización importante hace un par de años, para recibir la homologación Euro 5+, además de instalarle una IMU de seis ejes, una mejor respuesta del acelerador, un nuevo depósito en la carcasa del depósito o un protector del motor de aluminio. Donde no hay cambios es en su potencia, con 80 CV a 7.750 revoluciones por minuto, además de un par máximo de 83 Nm a 5.100 rpm, mientras que la autonomía supera los 400 kilómetros. Y está equipada con cuatro modos de conducción, ABS, control de velocidad de crucero y una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Moto Guzzi V 85 TT puede ser tuya si pagas 14.050 euros

No te hará falta pagar ninguna locura en caso de que quieras hacerte con la Moto Guzzi V 85 TT, por lo que puedes presumir de ella si tienes 14.050 euros, que a todos nos resulta una cifra más que interesante.