Benelli desafía a Honda y a Kawasaki con una trail que destaca por espacio, comodidad y precio

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 07:13h.

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En Benelli han plantado cara a marcas como Honda y como Kawasaki, presentando una trail que destaca a primera vista por su diseño espacioso, su cómoda ergonomía y su fantástica relación calidad precio. Esto convierte a la TRK 902 Xplorer en una de las mejores motos que se han diseñado, siendo una inversión muy inteligente y que merece hacer sin pensarlo dos veces. Entre sus principales características, nos gusta destacar el estilo adventure, los componentes de primeras marcas en la parte ciclo, el amplio equipamiento o la estética imponente.

En su interior se esconde un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 904 centímetros cúbicos, que garantiza una conducción eficaz y divertida. El acelerador electrónico gestiona los distintos modos de conducción sin la necesidad de incorporar ninguna IMU, y dispone de un embrague multi disco asistido y anti-rebote para hacer más sencillo el cambiar de marcha, aunque al equipar quickshifter bidireccional, ni siquiera se necesita accionarlo.

El motor que tiene esta moto es de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 904 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida y doble árbol de levas, que entrega 95,2 CV de potencia a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 90 Nm a 6.000 rpm. El consumo declarado es de cinco litros por cada 100 kilómetros, con control de tracción, control de velocidad de crucero y mucho más. Y en el equipamiento, destaca la pantalla TFT de siete pulgadas que se encuentra en la instrumentación o los puños y asientos calefactables.

La Benelli TRK 902 Xplorer cuesta 9.290 euros

Uno de los puntos fuerte de la Benelli TRK 902 Xplorer se encuentra a la hora de conocer el asumible coste que se tiene que desembolsar para poder hacerte con ella. Y es que basta con pagar un total de 9.290 euros para que sea de tu propiedad.