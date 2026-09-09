Renault aprieta a Volkswagen y Peugeot con un SUV que destaca por su equilibrio entre confort y tecnología

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 18:19h.

El Austral sigue siendo una de las mejores opciones de la marca francesa en España

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha convertido el segmento SUV en uno de los pilares fundamentales de su gama europea y el Austral es probablemente uno de los modelos que mejor representa esta estrategia. El fabricante francés ha apostado por un vehículo pensado específicamente para competir contra algunos de los nombres más importantes del mercado.

Volkswagen, Peugeot, Hyundai, Kia o Toyota cuentan con propuestas consolidadas en esta categoría, pero Renault tiene argumentos suficientes para plantarles cara. El Austral destaca especialmente porque intenta encontrar un punto intermedio entre tecnología, confort, espacio y precio.

No pretende ser el SUV más deportivo ni tampoco el más grande. Su principal virtud consiste precisamente en ofrecer un conjunto equilibrado capaz de adaptarse a diferentes tipos de conductor.

Un SUV de 4,51 metros pensado para las familias

Con aproximadamente 4,51 metros de longitud, el Renault Austral se encuentra en pleno corazón del segmento de los SUV familiares.

Sus dimensiones permiten disponer de un habitáculo amplio manteniendo un tamaño suficientemente contenido para utilizarlo diariamente en ciudad. Dependiendo de la configuración, el maletero puede ofrecer entre 500 y 575 litros.

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Es una capacidad importante para una familia y permite enfrentarse a viajes largos sin demasiadas complicaciones de equipaje.

Renault también ha trabajado especialmente el interior. El Austral pertenece a una generación de productos en la que la marca francesa ha elevado considerablemente la sensación tecnológica de sus habitáculos.

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Las grandes pantallas y la conectividad adquieren protagonismo, pero el fabricante ha intentado mantener una ergonomía razonable para evitar que la tecnología termine complicando las operaciones habituales.

El confort es uno de sus principales argumentos

Otro elemento importante es el confort. Renault históricamente ha sabido fabricar buenos coches para viajar y el Austral mantiene buena parte de esa filosofía.

La suspensión busca un compromiso entre estabilidad y comodidad, algo especialmente importante en un SUV familiar. No pretende ofrecer las sensaciones de un deportivo, sino resultar agradable tanto en desplazamientos urbanos como en largos recorridos por autopista.

La gama mecánica también apuesta claramente por la electrificación. Existen alternativas con etiqueta ECO que permiten reducir el consumo y facilitan el acceso a determinadas zonas urbanas sometidas a restricciones.

Las versiones disponibles se sitúan alrededor de los 150 CV en algunas configuraciones, ofreciendo unas prestaciones suficientes para el uso familiar habitual.

Además, Renault ha conseguido que la experiencia de conducción resulte sencilla, uno de esos aspectos que pueden parecer secundarios pero que terminan teniendo mucho peso después de miles de kilómetros.

Una alternativa muy seria frente a Volkswagen y Peugeot

El Renault Austral tiene otro argumento importante: su posicionamiento comercial. Determinadas ofertas pueden situarlo por debajo de los 30.000 euros, concretamente alrededor de los 28.500 euros bajo condiciones específicas.

Eso permite enfrentarlo directamente a numerosos SUV compactos generalistas.

Volkswagen cuenta con modelos históricamente muy sólidos y Peugeot ha convertido el diseño en una de sus principales armas, pero Renault responde con un producto que difícilmente presenta grandes puntos débiles.

Tiene espacio, un buen maletero, tecnología moderna, versiones electrificadas y un nivel de confort especialmente apropiado para quienes utilizan el coche en familia.

Quizá precisamente esa ausencia de extremos sea su mayor virtud. El Austral no necesita ser el mejor en absolutamente todo para resultar recomendable.

En un segmento repleto de alternativas, Renault ha conseguido crear un SUV especialmente completo que puede convencer a quienes buscan tecnología y una imagen moderna sin sacrificar comodidad ni practicidad.