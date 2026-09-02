Coches y Motos 02 SEP 2026 - 20:27h.

El nuevo C3 Aircross en su versión EV es una de las mejores opciones para el día a día

El Citroën menos bonito es una ganga

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El Renault 4 E-Tech es uno de los eléctricos más llamativos del momento. Su diseño retro, su tecnología y una autonomía de hasta 409 kilómetros forman una propuesta muy atractiva. Sin embargo, Citroën tiene un rival especialmente convincente para las familias: el ë-C3 Aircross.

El SUV francés apuesta por ofrecer más coche por cada euro invertido. Es más largo, dispone de un maletero superior y su versión de autonomía extendida puede rondar los 400 kilómetros con una carga. Todo ello acompañado de una oferta que permite acceder a esta configuración por unos 25.240 euros aplicando promociones, financiación y ayudas.

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El precio cambia la comparación

El ë-C3 Aircross con batería de 54 kWh tiene un precio de tarifa cercano a los 28.000 euros en su acabado de entrada. Con los descuentos puede situarse ligeramente por encima de los 25.000 euros, una cifra muy competitiva para un SUV eléctrico de 4,39 metros.

El Renault 4 de acceso parte por encima de los 28.000 euros antes de ayudas, pero esa versión utiliza una batería de 40 kWh y ofrece unos 309 kilómetros. Para acercarse a los 409 kilómetros hay que escoger el motor de 150 CV con batería de 52 kWh, disponible en acabados más costosos.

La comparación exige revisar las condiciones financieras y las ayudas incluidas en cada oferta. Aun así, el Citroën consigue asociar una batería grande con un precio propio de eléctricos urbanos más pequeños.

Más grande y pensado para la familia

El Renault 4 mide 4,14 metros, mientras que el ë-C3 Aircross alcanza los 4,39 metros. El Citroën necesita algo más de espacio para aparcar, pero aprovecha esos 25 centímetros adicionales para ofrecer unas plazas traseras amplias y mayor sensación de coche familiar.

Su maletero ronda los 460 litros, superando los 420 litros anunciados para el Renault. La carrocería cuadrada, el portón amplio y la banqueta abatible facilitan el transporte de carritos infantiles o maletas. La variante eléctrica solo está disponible con cinco plazas, a diferencia de las versiones térmicas e híbridas del C3 Aircross, que pueden ofrecer siete.

Citroën también introduce sus asientos Advanced Comfort y una suspensión con topes hidráulicos progresivos. El objetivo no es transmitir deportividad, sino aislar a los ocupantes de baches y firmes deteriorados.

Autonomía suficiente, prestaciones modestas

El motor eléctrico desarrolla 113 CV. Queda por detrás de los 120 o 150 CV del Renault 4, pero resulta suficiente para desplazamientos urbanos y una conducción tranquila. La entrega inmediata de par favorece la respuesta a baja velocidad, aunque con pasajeros y equipaje no será especialmente rápido en carretera.

La batería de 54 kWh permite homologar alrededor de 400 kilómetros. La cifra real disminuirá en autopista, con temperaturas bajas o utilizando intensamente la climatización. Aun así, ofrece margen para cubrir varios días de desplazamientos cotidianos y afrontar viajes ocasionales.

La carga rápida alcanza los 100 kW. Recuperar del 20 al 80 % requiere aproximadamente 33 minutos en condiciones favorables. No es una referencia por velocidad de carga, pero encaja con el enfoque asequible del vehículo.

El Renault 4 conserva argumentos importantes

El Renault ofrece un diseño más carismático, mejores prestaciones y un sistema multimedia con Google integrado en los acabados superiores. También es más compacto y puede resultar más agradable para quien utilice el coche principalmente por ciudad. Su carga bidireccional y su dotación tecnológica refuerzan esa sensación de producto sofisticado.

El ë-C3 Aircross responde con espacio, confort y precio. No pretende despertar nostalgia ni ser el eléctrico más rápido, sino solucionar las necesidades de una familia sin disparar el presupuesto. Para quien valore esos aspectos por encima de la imagen, la nueva propuesta de Citroën puede ser incluso más interesante que el Renault 4.