Dacia acerca a todos los bolsillos uno de los SUV más interesantes de su gama, perfecto para viajar en familia

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 01:04h.

El Jogger no compite por equipamiento o calidad, pero tiene un precio imbatible

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Comprar un coche familiar nuevo se ha convertido en una operación considerablemente más cara durante los últimos años. Especialmente si necesitamos mucho espacio o siete plazas, superar ampliamente los 30.000 euros resulta cada vez más habitual. Dacia, sin embargo, continúa explotando precisamente el hueco que dejan sus competidores.

El Jogger es uno de los mejores ejemplos. Aunque técnicamente se encuentra a medio camino entre un familiar, un monovolumen y un crossover, utiliza numerosos elementos estéticos asociados al mundo SUV para ofrecer una imagen aventurera sin disparar el precio.

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Y sobre todo tiene un argumento que cada vez resulta más difícil encontrar: puede disponer de siete plazas manteniendo un precio de partida realmente competitivo.

Siete plazas y mucho espacio por menos dinero

El Dacia Jogger mide aproximadamente 4,55 metros de longitud y 1,63 metros de altura. Son unas dimensiones relativamente contenidas teniendo en cuenta la cantidad de espacio que puede ofrecer.

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La gama contempla configuraciones de hasta siete plazas, convirtiéndolo en una alternativa especialmente interesante para familias numerosas o para quienes necesiten transportar ocasionalmente más pasajeros.

Evidentemente, utilizar las siete plazas condiciona el maletero. Su capacidad puede partir de unos 160 litros con todas las plazas disponibles, pero aumenta considerablemente cuando no se utiliza la última fila y puede acercarse a los 600 litros dependiendo de la configuración.

Precisamente esta modularidad es uno de los principales atractivos del Jogger. No pretende competir con modelos premium por materiales o refinamiento, sino ofrecer muchísimo coche por cada euro invertido.

Una gama mecánica sencilla y pensada para controlar gastos

Dacia mantiene también una filosofía relativamente sencilla en sus motorizaciones. Dependiendo de la versión, el Jogger puede disponer de diferentes alternativas de gasolina y electrificadas, con potencias que se sitúan aproximadamente entre los 100 y los 120 CV en determinadas configuraciones actuales.

La gama permite encontrar versiones con etiqueta ECO, algo especialmente interesante para familias que utilicen el vehículo diariamente en grandes ciudades.

Los consumos dependen considerablemente de la mecánica elegida, pero la filosofía general continúa siendo la misma: ofrecer costes de utilización contenidos y evitar soluciones innecesariamente complejas.

No es un coche pensado para correr. Sus prestaciones están orientadas a cumplir correctamente en desplazamientos cotidianos y viajes familiares.

A cambio, ofrece una posición de conducción elevada, buena visibilidad y un habitáculo diseñado pensando principalmente en la funcionalidad.

Su precio continúa siendo uno de sus grandes argumentos

El factor económico termina inclinando claramente la balanza a favor del Dacia. Algunas ofertas sitúan el Jogger desde aproximadamente 17.500 euros bajo determinadas condiciones comerciales.

Encontrar un vehículo nuevo de más de 4,5 metros, con semejante capacidad interior y posibilidad de siete plazas por ese precio resulta extraordinariamente complicado.

Naturalmente, existen rivales más refinados, silenciosos o tecnológicos. También hay SUV con mejores acabados y motores considerablemente más potentes. Pero prácticamente todos ellos obligan a incrementar de manera notable el presupuesto.

Dacia entiende perfectamente cuál es su cliente y el Jogger responde a esa filosofía mejor que casi cualquier otro producto de su catálogo.

Para una familia que necesite espacio, quiera realizar viajes con comodidad razonable y prefiera destinar su presupuesto a aspectos realmente prácticos antes que a elementos premium, resulta difícil encontrar una propuesta equivalente.

El Jogger demuestra así que un coche familiar amplio no tiene por qué convertirse necesariamente en una compra de 30.000 o 40.000 euros. Y en el mercado actual, esa probablemente sea una de sus mayores virtudes.