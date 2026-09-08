El Mercedes GLA encuentra un rival inesperado con más espacio y una personalidad mucho más marcada

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 08:17h.

Lexus tiene uno de los SUV compactos premium más interesantes del mercado

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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El Mercedes GLA es una de las opciones más conocidas entre los SUV compactos premium, pero el Lexus UX ofrece una alternativa menos convencional. El japonés apuesta por un diseño mucho más reconocible, una mecánica exclusivamente híbrida y un equipamiento de serie especialmente completo.

Con 4,50 metros de longitud, el Lexus es algo más largo que el Mercedes y presenta una carrocería de proporciones más dinámicas. No supera al GLA en todas las mediciones interiores, pero ofrece espacio suficiente para cuatro adultos y una experiencia de conducción especialmente agradable en ciudad.

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Un diseño que no intenta agradar a todos

La enorme parrilla delantera, los pasos de rueda marcados y los pilotos traseros unidos convierten al Lexus UX en un coche fácil de reconocer. Frente a las líneas más conservadoras del Mercedes GLA, el modelo japonés ofrece una personalidad mucho más marcada.

Su altura de 1,54 metros es inferior a la habitual entre los SUV. Esto le proporciona una silueta más deportiva y un centro de gravedad bajo, aunque también reduce ligeramente la sensación de amplitud vertical.

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El maletero dispone de 367 litros. No es una cifra de referencia dentro del segmento, pero permite cubrir las necesidades cotidianas de una pareja o una familia pequeña. Su principal fortaleza práctica está en la longitud de la carrocería y en la facilidad para desenvolverse tanto por ciudad como por carretera.

Un interior con auténtica calidad premium

El habitáculo destaca por la precisión de sus ajustes y por la calidad de los materiales. Lexus no recurre únicamente a superficies vistosas: los mandos transmiten solidez y las zonas utilizadas habitualmente presentan un acabado muy cuidado.

Dependiendo de la versión, puede incorporar tapicería de cuero, asientos calefactables, techo solar, carga inalámbrica, cámaras de visión periférica y proyección de información sobre el parabrisas.

Los acabados F Sport añaden asientos específicos y una presentación más dinámica, mientras que el nivel Omotenashi concentra los elementos más lujosos. Su equipamiento cerrado reduce las posibilidades de personalización, pero evita tener que recurrir a una larga lista de opciones.

Un híbrido de 199 CV con etiqueta ECO

Toda la gama española utiliza el sistema híbrido autorrecargable UX 300h. Combina un motor de gasolina de dos litros con uno o varios propulsores eléctricos para desarrollar 199 CV.

No necesita conectarse a un enchufe y puede avanzar durante periodos cortos utilizando electricidad, especialmente en circulación urbana. El consumo homologado se sitúa entre 5,0 y 5,2 l/100 km y todas las versiones reciben la etiqueta ECO.

La transmisión automática favorece una conducción suave, aunque puede elevar el régimen del motor cuando se acelera intensamente. El Mercedes GLA ofrece una gama mecánica más amplia y versiones más potentes, pero el Lexus simplifica la elección y garantiza una elevada eficiencia.

Tecnología y seguridad muy completas

El UX puede equipar control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática, detector de peatones, reconocimiento de señales y vigilancia del ángulo muerto. También dispone de instrumentación digital, conectividad para teléfonos móviles y asistentes de aparcamiento.

Su precio oficial comienza en 39.737 euros, aunque las promociones pueden situarlo alrededor de 38.000 euros. Es una cifra elevada para su tamaño, pero queda claramente por debajo de algunas versiones electrificadas del Mercedes.

El GLA resulta más práctico en determinadas mediciones, pero el Lexus responde con una mayor longitud, un diseño mucho más personal, bajo consumo y una garantía que puede alcanzar los diez años. Para quien quiera escapar de las alternativas premium habituales, el UX tiene argumentos de sobra.