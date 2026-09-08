El nuevo Cupra apunta a convertirse en el modelo más atractivo de toda la gama

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 23:42h.

El Raval es una apuesta top de la marca española

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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Cupra ha construido buena parte de su identidad alrededor de diseños atrevidos y una imagen deportiva. El Cupra Raval trasladará esa fórmula al segmento de los eléctricos urbanos con una carrocería compacta y un precio más accesible que el de modelos como el Born o el Tavascan.

Su estética toma como punto de partida el prototipo UrbanRebel, aunque adaptada a un vehículo de producción. El resultado mantiene unas proporciones musculosas, un frontal muy expresivo y una silueta que busca diferenciarse claramente de otros utilitarios eléctricos.

Un Cupra pensado principalmente para la ciudad

El Raval mide aproximadamente 4,05 metros de longitud y 1,51 metros de altura. Será, por tanto, uno de los modelos más compactos de la marca y una alternativa adecuada para circular y aparcar en entornos urbanos.

A pesar de sus dimensiones, utilizará una plataforma desarrollada específicamente para automóviles eléctricos. La colocación de la batería bajo el suelo permitirá aprovechar mejor el habitáculo y liberar más espacio entre los ejes.

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Cupra también quiere mantener un comportamiento más dinámico que el de otros modelos construidos sobre la misma base. La dirección, la suspensión y la respuesta del motor deberían recibir una puesta a punto específica.

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Versiones desde 135 hasta 226 CV

La gama comenzará con una variante de 135 CV y batería de 39 kWh. Esta opción homologará alrededor de 328 kilómetros de autonomía y estará enfocada principalmente a desplazamientos diarios.

Por encima se situarán las versiones con batería de 55 kWh y 211 CV, capaces de alcanzar aproximadamente 445 kilómetros. Esta combinación ofrecerá una polivalencia mucho mayor y permitirá realizar viajes ocasionales con menos paradas.

La opción más deportiva elevará la potencia hasta los 226 CV. Será la interpretación más prestacional del Raval y reforzará su posición como el automóvil de enfoque dinámico dentro de su familia de eléctricos urbanos.

Un precio capaz de ampliar el público de Cupra

La tarifa de acceso se sitúa en 29.228 euros antes de promociones. La oferta anunciada, incluyendo las ayudas aplicables, puede reducir el precio hasta los 23.820 euros, lo que supone un ahorro máximo de 5.408 euros.

Las versiones de 211 CV y batería grande parten aproximadamente de 33.000 euros, mientras que las configuraciones superiores pueden superar ampliamente los 40.000 euros.

Por diseño y precio, el Raval puede convertirse en uno de los modelos más importantes de Cupra. Mantiene la personalidad visual de la marca, pero la traslada a un automóvil más pequeño, eficiente y potencialmente asequible.

No será simplemente un Cupra barato. Si la versión definitiva conserva la presencia del prototipo y ofrece el tacto deportivo prometido, puede acabar siendo para muchos el coche más atractivo de toda la gama.