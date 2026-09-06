Cupra presenta un SUV tan deportivo que ni BMW ni Audi pueden igualar su carácter

Coches y Motos 06 SEP 2026 - 23:18h.

El Terramar es una de las grandes apuestas de la marca española

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

Compartir







Cupra continúa ampliando su gama con modelos que no se limitan a ofrecer una imagen diferente. El Terramar es un SUV familiar, pero también uno de los coches que mejor representa el carácter deportivo de la marca española. Su diseño, su puesta a punto y una oferta mecánica de hasta 272 CV permiten plantearlo como una alternativa con mucha personalidad frente a modelos de BMW y Audi.

No pretende superar en potencia a las versiones más radicales de las marcas alemanas. Su principal argumento es otro: combinar sensaciones deportivas, practicidad y electrificación dentro de un producto reconocible y utilizable diariamente.

Un diseño difícil de confundir

Con 4,52 metros de longitud y 1,58 metros de altura, el Cupra Terramar ocupa una posición intermedia entre el Formentor y los SUV familiares de mayor tamaño. Su frontal afilado, la firma luminosa triangular y las entradas de aire transmiten una imagen agresiva sin resultar excesiva.

La zaga mantiene el protagonismo de la iluminación, con unos pilotos unidos visualmente y el logotipo de Cupra integrado en el centro. Las proporciones son deportivas, pero la carrocería no sacrifica tanto espacio como un SUV de estilo coupé.

PUEDE INTERESARTE El Cupra León tiene un problema mayúsculo

El acabado VZ refuerza esa personalidad mediante detalles específicos, llantas de mayor tamaño y una configuración más orientada a la conducción dinámica.

Desde 150 hasta 272 CV

La gama comienza con un motor 1.5 eTSI microhíbrido de 150 CV, asociado a una transmisión automática DSG. Esta versión obtiene la etiqueta ECO y homologa un consumo aproximado de 6 l/100 km.

Por encima aparecen los motores 2.0 TSI de 204 y 265 CV, equipados con tracción integral. Son las opciones más tradicionales para quien busca prestaciones, aunque reciben la etiqueta C y pueden consumir más de ocho litros.

Las variantes híbridas enchufables ofrecen 204 y 272 CV. Gracias a una batería cercana a los 20 kWh, pueden superar los 120 kilómetros de autonomía eléctrica en determinadas configuraciones. También admiten carga rápida en corriente continua, una posibilidad poco habitual entre los PHEV.

Un interior tecnológico y suficientemente práctico

El habitáculo combina una instrumentación digital con una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas. El diseño está orientado hacia el conductor y utiliza detalles en color cobre, iluminación ambiental y asientos envolventes para crear una atmósfera deportiva.

El equipamiento disponible incluye conectividad inalámbrica, cámaras de visión periférica, asistentes avanzados, sistema de sonido Sennheiser y suspensión adaptativa, dependiendo del acabado.

La segunda fila puede desplazarse longitudinalmente para repartir el espacio entre los pasajeros y el maletero. En las versiones no enchufables, su capacidad puede alcanzar los 642 litros, aunque los PHEV pierden volumen debido a la batería.

Más familiar de lo que parece

El Terramar no ofrece el refinamiento absoluto de determinados modelos premium, pero sí una conducción más comunicativa que la mayoría de los SUV familiares. Su dirección, la suspensión y la respuesta de sus versiones más potentes permiten disfrutar de una carretera con curvas sin convertirlo en un coche incómodo.

El precio oficial comienza alrededor de los 45.500 euros, aunque las promociones pueden reducirlo hasta aproximadamente 38.188 euros. No es una opción barata, pero su equipamiento, su versatilidad y la posibilidad de recorrer más de 100 kilómetros en eléctrico refuerzan su atractivo.

BMW y Audi disponen de SUV más potentes y lujosos. Sin embargo, pocos reúnen el diseño, la actitud y el carácter del Cupra Terramar en un formato familiar y electrificado.