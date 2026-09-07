KTM tiene una deportiva tan preparada que pone contra las cuerdas a motos de cilindrada superior

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 19:49h.

Entre sus principales características, nos gusta destacar su polivalencia

Más sofisticada y, para muchos, mejor que una KTM, la moto de Morbidelli que causa furor

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En KTM saben hacer motos de todo tipo, y así lo han vuelto a demostrar por si alguien se había olvidado. El último ejemplo de esto es una deportiva que está realmente bien preparada, y que pone contra las cuerdas a otras de una cilindrada superior, pues sus prestaciones son realmente llamativas. Y es que la 990 RC R es una moto ideal, que es capaz de entregar cifras excelentes de potencia, y que se adapta a la perfección a cualquier tipo de escenario o de contexto.

Entre sus principales características, a nosotros nos gusta destacar su polivalencia, su aerodinámica potenciada e inspirada en la de motos de competición, su paquete electrónico de máximo nivel o su estética agresiva. Y en su interior se esconde un propulsor LC8 de dos cilindros, con refrigeración líquida, que declara una potencia de 130 CV a 9.500 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 103 Nm a 6.750 rpm, y con un escape con tres salidas lambda.

En cuanto a la electrónica, todo se gestiona a través de una IMU de seis ejes, que permite controlar los cuatro modos de conducción, el control de tracción, el control de velocidad de crucero y todo lo demás. Pasando a la instrumentación, lo que podemos encontrar es una pantalla TFT de 8,8 pulgadas con conectividad, así como unos faros LED con DLR. Y en el apartado aerodinámico, llama la atención el doble alerón delantero o los apéndices aerodinámicos en la quilla.

La KTM 990 RC R cuesta 16.699 euros

Si hay algo que acaba por convencerte de conseguir la KTM 990 RC R, ese es su asumible precio, que se sitúa en unos razonables 16.699 euros, una cifra totalmente irrisoria, y que se puede pagar sin la necesidad de hacer ningún gran esfuerzo.