La alternativa para muchos mejor al Toyota Corolla Cross

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 20:07h.

Kia tiene un SUV HEV muy top

Más atractivo y, para la mayoría, mejor que el Peugeot 3008

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El Toyota Corolla Cross es uno de los SUV híbridos más racionales del mercado, pero no está solo. El Kia Sportage híbrido ofrece más potencia, un interior muy tecnológico y un equipamiento de serie especialmente completo.

A estas cualidades se suma ahora un descuento cercano a los 11.000 euros. Gracias a la promoción, el Sportage HEV con acabado Drive se sitúa en una franja de precio mucho más competitiva y puede convertirse en una alternativa incluso más interesante que el Toyota.

Un híbrido de 239 CV con etiqueta ECO

El sistema de propulsión combina un motor de gasolina 1.6 T-GDi de cuatro cilindros con una unidad eléctrica y una batería de 1,49 kWh. En conjunto desarrolla 239 CV, gestionados mediante una caja de cambios automática de seis velocidades.

La versión promocionada utiliza tracción delantera y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Su velocidad máxima es de 196 km/h, cifras que lo sitúan claramente por encima de muchos híbridos familiares en prestaciones.

El consumo homologado es de 5,8 litros cada 100 kilómetros. Además, puede desplazarse en modo eléctrico en determinados momentos y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

El acabado Drive ya incluye prácticamente todo

Otro de sus grandes argumentos es el equipamiento. La terminación Drive incorpora instrumentación digital y pantalla multimedia, ambas de 12,3 pulgadas, navegador, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay y climatizador automático de tres zonas.

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También dispone de llave digital, asiento del conductor con regulación eléctrica, faros LED, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y control de crucero adaptativo con función Stop&Go.

En seguridad incluye asistente de ángulo muerto, reconocimiento de límites de velocidad, mantenimiento de carril y frenada automática de emergencia en intersecciones con detección de peatones.

Casi 11.000 euros de descuento

La tarifa del Kia Sportage HEV Drive analizado asciende a 41.998 euros. Sin embargo, el descuento anunciado alcanza los 10.956 euros, dejando un precio final de 31.042 euros.

La oferta está sujeta a disponibilidad y financiación, por lo que es necesario revisar el coste total y las condiciones antes de firmar. Aun así, la rebaja lo coloca en una posición muy favorable frente al Corolla Cross, el Renault Austral y varios SUV de origen chino.

El Toyota continúa siendo una referencia por eficiencia y reputación de fiabilidad. El Sportage responde con 239 CV, más tecnología, una presentación interior muy cuidada y siete años de garantía. Para quienes valoren especialmente el espacio, las prestaciones y el equipamiento, el Kia puede ser la compra más completa.