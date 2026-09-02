Kia convierte al Sportage híbrido en la compra inteligente con un descuento que supera los 12.000 euros

Coches y Motos 02 SEP 2026 - 23:42h.

La versión híbrida de este SUV es más cara, pero tiene muchos argumentos a su favor

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El mercado de los SUV híbridos está lleno de alternativas competentes. Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Renault Austral y Dacia Bigster compiten por un comprador que busca espacio familiar, etiqueta ECO y consumos razonables. En ese escenario, el Kia Sportage ya era uno de los modelos más equilibrados, pero una agresiva campaña comercial refuerza sus argumentos.

La versión híbrida parte de una tarifa oficial de 40.148 euros. Aplicando el descuento máximo anunciado, el precio puede reducirse hasta 27.460 euros. La diferencia alcanza los 12.688 euros y coloca al Sportage en una franja propia de SUV más pequeños y menos potentes.

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No es solo una cifra llamativa

Un descuento tan elevado obliga a revisar la letra pequeña. El precio promocionado puede requerir financiar con la entidad vinculada a la marca, entregar un vehículo usado y cumplir una permanencia mínima. También puede estar limitado a determinadas unidades o matriculaciones.

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Antes de decidir hay que solicitar el cuadro completo de financiación y comprobar el TIN, la TAE, las comisiones y la posible cuota final. El precio total a plazos es el dato que permite saber si el descuento sigue siendo realmente ventajoso.

Incluso con esa precaución, la oferta resulta difícil de ignorar. Si las condiciones encajan con el comprador, el Sportage se sitúa por debajo de muchos rivales híbridos y se aproxima al precio del Dacia Bigster.

Un híbrido con 239 CV y etiqueta ECO

El sistema autorrecargable combina un motor de gasolina 1.6 T-GDi con una unidad eléctrica para desarrollar 239 CV. Utiliza una transmisión automática de seis velocidades y no necesita conectarse a un punto de carga. La batería recupera energía durante las frenadas y permite apagar el motor térmico en diferentes situaciones.

El consumo homologado parte de aproximadamente 5,8 l/100 km en las versiones de tracción delantera. Las configuraciones con tracción total elevan ligeramente esa cifra, pero ofrecen mayor agarre sobre firmes deslizantes. En todos los casos recibe la etiqueta ECO, con ventajas de acceso a las zonas de bajas emisiones.

La potencia permite mover el coche con soltura incluso cuando viaja cargado. No tiene un planteamiento deportivo, pero las incorporaciones a autopista y los adelantamientos se realizan con tranquilidad.

Espacio para utilizarlo como único coche

El Sportage mide 4,54 metros y aprovecha bien su tamaño. Las plazas traseras ofrecen espacio abundante para las piernas y una banqueta adecuada para viajar con niños o adultos. El maletero de la versión híbrida puede alcanzar los 587 litros, capacidad suficiente para equipaje familiar o un carrito infantil.

Al abatir los respaldos, divididos en proporción 40:20:40, el espacio de carga puede aproximarse a los 1.780 litros. Esta versatilidad permite utilizarlo durante la semana en ciudad y afrontar vacaciones sin echar de menos un vehículo mayor.

Tecnología y garantía como argumentos adicionales

El interior ha dado un salto importante en presentación. Según el acabado puede incorporar dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara panorámica, llave digital, asientos ventilados, equipo Harman Kardon y numerosos asistentes de conducción.

A ello se suma la garantía de Kia de siete años o 150.000 kilómetros. En un vehículo híbrido, donde algunos compradores siguen preocupados por la batería y los componentes eléctricos, esa cobertura aporta tranquilidad y puede favorecer el valor de reventa.

El precio promocionado no convierte automáticamente cualquier financiación en una buena operación. Sin embargo, si el coste total se mantiene razonable, pagar alrededor de 27.500 euros por un SUV híbrido de 239 CV, amplio y tecnológico resulta excepcional. Ahí es donde el Sportage deja de ser una alternativa atractiva para convertirse en una compra verdaderamente inteligente.