Genesis firma un coche que muchos sitúan entre los más elegantes

Coches y Motos 05 SEP 2026 - 12:13h.

La marca coreana quiere ganar terreno con propuestas muy top

El nuevo Genesis G80 convierte a Genesis en una referencia mundial de elegancia

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Genesis comienza a ganar presencia en España con una gama eléctrica que pretende competir directamente con Audi, BMW y Mercedes. Uno de sus modelos más interesantes es el GV70, un SUV de 4,72 metros que combina unas prestaciones propias de un deportivo con una imagen considerablemente más elegante y discreta.

Su diseño no necesita recurrir a formas extravagantes para destacar. El GV70 mantiene una identidad reconocible, ofrece un habitáculo muy cuidado y añade una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite completar las recargas con gran rapidez.

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Elegancia sin necesidad de excesos

La parte delantera está protagonizada por la característica parrilla con forma de escudo de Genesis. En esta versión eléctrica permanece cerrada y utiliza un elaborado patrón geométrico, ocultando además la toma de carga para no alterar el conjunto.

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A ambos lados aparecen los faros divididos en dos líneas horizontales. Esta firma luminosa continúa visualmente en la parte trasera y se ha convertido en uno de los rasgos identificativos de la marca. El capó largo, los pasos de rueda marcados y la caída progresiva del techo aportan cierto dinamismo sin convertirlo en otro SUV de estilo cupé exagerado.

La carrocería mide 4,71 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Son proporciones próximas a las de un BMW iX3 o un Audi Q6 e-tron, aunque el Genesis consigue transmitir una imagen menos tecnológica y más clásica.

Un interior diferente al de sus rivales

El habitáculo sigue la filosofía coreana de aprovechar los espacios vacíos para crear un ambiente relajado. En lugar de llenar el salpicadero de formas, botones y pantallas independientes, el GV70 emplea líneas envolventes y una disposición muy horizontal.

La nueva pantalla panorámica de 27 pulgadas reúne la instrumentación y el sistema multimedia en una única superficie. A pesar de su tamaño, está integrada de forma limpia y no parece un elemento colocado posteriormente sobre el salpicadero.

La calidad de los materiales también responde a lo esperado en un SUV de lujo. Puede incorporar cuero Nappa, superficies acolchadas, detalles metálicos y mandos con un tacto especialmente cuidado. La climatización dispone de un panel propio, mientras que el selector circular del cambio ayuda a mantener despejada la consola central.

Hasta 490 CV y una carga especialmente rápida

El GV70 utiliza dos motores eléctricos y tracción total. Desarrolla hasta 360 kW, equivalentes a aproximadamente 490 CV, junto con 700 Nm de par máximo. Al activar el modo Boost puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4,4 segundos.

Estas prestaciones resultan llamativas en un vehículo cuyo enfoque principal es el confort. La entrega de potencia es contundente, pero el aislamiento acústico, la suavidad de marcha y el funcionamiento de la suspensión mantienen el carácter refinado del conjunto.

La batería de 84 kWh permite homologar hasta 479 kilómetros de autonomía. No es una cifra que cambie las reglas de su categoría, pero resulta suficiente para viajar. Su mayor ventaja aparece al detenerse a cargar: gracias a la arquitectura de 800 voltios, puede pasar del 10 al 80 % en unos 19 minutos utilizando un cargador compatible.

La exclusividad también tiene un precio

El Genesis GV70 está disponible en España desde 69.400 euros. Por tanto, no se presenta como una alternativa económica a las firmas alemanas, sino como una opción diferente para quien busca un automóvil menos habitual y con una dotación muy completa.

Su limitada implantación comercial y el menor reconocimiento de la marca pueden generar dudas frente a fabricantes consolidados. Sin embargo, el GV70 ofrece diseño, calidad, tecnología y unas prestaciones capaces de competir con ellos.

La elegancia siempre dependerá de los gustos personales. Aun así, su equilibrio entre proporciones, detalles distintivos y ausencia de excesos explica por qué muchos lo consideran uno de los SUV eléctricos más atractivos del momento.