El BMW Serie 3 tiene un rival muy bonito, con diseño deportivo y tecnología de última generación

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 05:34h.

BYD entra en la batalla de las berlinas premium con un modelo top

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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Durante décadas, comprar una berlina deportiva de tamaño medio significaba mirar hacia Alemania. El BMW Serie 3 convirtió la fórmula en una referencia por su equilibrio y comportamiento. El BYD Seal no pretende copiarlo, pero demuestra que existe otra manera de llegar a un resultado parecido.

Es eléctrico, mide 4,80 metros y combina una silueta baja con una gama mecánica muy amplia. Su argumento no consiste únicamente en ofrecer muchas pantallas por menos dinero: también tiene diseño, prestaciones y una base técnica seria.

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Una berlina que entra primero por los ojos

El Seal recurre a un frontal bajo, faros afilados, tiradores enrasados y una línea de techo que se prolonga suavemente hacia la zaga. Queda a medio camino entre una berlina tradicional y un cupé de cuatro puertas, sin necesitar una parrilla enorme ni adornos exagerados para parecer deportivo.

El BMW conserva una presencia más clásica y reconocible; el BYD resulta más futurista y aerodinámico. Elegir dependerá del gusto, pero el modelo chino ya no es una alternativa anónima. Tiene personalidad propia y unas proporciones que hacen que parezca más caro de lo que cuesta.

Tres niveles de prestaciones para una misma carrocería

La gama comienza con el Seal Comfort, equipado con tracción trasera, 231 CV y una batería de 61,4 kWh. Sus 460 kilómetros WLTP permiten afrontar el uso diario y desplazamientos largos. Por encima aparece el Design, probablemente la versión más equilibrada: ofrece 313 CV, una batería de 82,5 kWh y hasta 570 kilómetros homologados.

Quien busque prestaciones tiene el Excellence AWD. Sus dos motores desarrollan 530 CV y permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos. Mantiene hasta 520 kilómetros de autonomía y añade suspensión adaptativa y un sistema capaz de distribuir el par entre ambos ejes.

Son cifras que obligan a mirar más allá de las variantes convencionales del Serie 3. BMW conserva una gama variada y un excelente equilibrio dinámico, pero igualar las prestaciones del Seal más potente exige subir muchos escalones.

La tecnología no se limita a una pantalla grande

El interior sigue una filosofía diferente a la sobriedad alemana. La pantalla táctil preside el salpicadero, acompañada por instrumentación digital, conectividad, control por voz y numerosos asistentes. La actualización de 2026 incorpora además llave Bluetooth y detección de fatiga.

BYD también ha corregido uno de sus puntos débiles. El maletero trasero crece de 400 a 485 litros y el compartimento delantero alcanza 72, por lo que ahora cumple mejor como coche familiar. La batería integrada en la estructura ayuda a aprovechar el espacio y proporciona una base rígida para la conducción.

El Serie 3 todavía guarda un argumento decisivo

El Seal es rápido, silencioso y estable, pero el BMW continúa destacando por la precisión de la dirección, la naturalidad de sus reacciones y la conexión con el conductor. También cuenta con una red de servicio más consolidada, mayor prestigio de marca y una ergonomía que algunos encontrarán más intuitiva. El BYD, por su parte, es pesado y sus asistentes pueden resultar insistentes.

Su gran ventaja aparece al hablar de precio. La tarifa arranca alrededor de los 41.000 euros y la oferta disponible reduce el acceso hasta unos 36.455 euros, sujeta a financiación, campañas y ayudas. El Serie 3 comienza cerca de los 49.500 euros antes de añadir opciones.

El BYD no necesita derrotar al BMW en su propio terreno. Le basta con ofrecer una berlina atractiva, tecnológica y potente por bastante menos dinero. El Serie 3 sigue siendo la referencia para quien prioriza el tacto de conducción; el Seal es uno de sus rivales más difíciles para quien quiere estrenar el futuro sin renunciar al diseño deportivo.