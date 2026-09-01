El nuevo Kia tiene el que, para muchos, es el mejor sistema de tracción

Coches y Motos 01 SEP 2026 - 21:01h.

Kia amplía la gama del último modelo en llegar a la familia europea

El nuevo Kia es, para muchos, el más bonito de la marca

Compartir







Kia decidió traer a Europa el Seltos, jun modelo que llegó limitado a versiones sin electrificar. Ahora la marca ha dado un paso más allá. Y no solo ha añadido sistema de electrificación, sino que ha optado por un sistema de tracción total sin una conexión mecánica entre ambos ejes. El nuevo Seltos Hybrid estrena el primer sistema e-AWD instalado en un Kia de producción. Un motor eléctrico independiente mueve las ruedas traseras. La solución promete rapidez, eficiencia y menos complejidad que una transmisión convencional.

El sistema e-AWD distribuye el trabajo de una manera. El motor híbrido impulsa el eje delantero, mientras la unidad eléctrica posterior interviene cuando necesitas mayor adherencia. Así, el Seltos puede responder sobre lluvia, nieve o caminos deslizantes. Para muchos, esta fórmula representa una de las tracciones más interesantes del momento.

Kia estrena electrificación para el Seltos

Kia ofrecerá el sistema electrificado con versiones de 154 y 178 CV. También podrás escoger tracción delantera si no necesitas las cuatro ruedas motrices. El nuevo SUV mide 4,43 metros y ocupa el espacio existente entre el Niro y el Sportage. Renault Austral y Nissan Qashqai aparecen como sus rivales.

El tamaño exterior es contenido, pero el espacio promete dar mucho juego. La batalla alcanza 2,69 metros. El maletero ofrece 536 litros y puede crecer hasta 1.511 litros. Puedes cargar equipaje familiar, compras o material deportivo sin complicaciones. Esa versatilidad convierte al Seltos en algo más que un escaparate tecnológico.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

La función V2L añade un argumento original. Una toma de 230 voltios permite alimentar dispositivos externos desde la batería de tracción, incluso con el motor apagado. El modo Stay mantiene funcionando el climatizador y el sistema multimedia durante una parada. La batería asume el consumo y protege la batería de arranque.

Ya está a la venta en Alemania

El acabado Vision incluye llantas de 18 pulgadas, asiento del conductor eléctrico y pantalla panorámica para la instrumentación. Los niveles Spirit, GT-Line y X-Line añaden equipamiento o imagen más deportiva. No parece una gama creada para cubrir el expediente. Kia ha pensado en viajes, ocio y esperas dentro del vehículo.

Kia ya acepta reservas en Alemania. La versión de tracción delantera cuesta 37.490 euros, mientras el Seltos e-AWD asciende a 40.190 euros. Los precios españoles no se conocen.