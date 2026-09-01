Más exclusiva y, para muchos, mejor que la Honda Rebel 500, con una capacidad viajera que sorprende

Coches y Motos 01 SEP 2026 - 10:20h.

Los colores que tiene también hacen que sea tan especial

Muy buena, tanto como la Honda NX500, pero a precio de derribo

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En Moto Marini se han aventurado en el segmento de las custom con una moto que es sorprendente en todos los aspectos, desde su cuidado diseño y sus magníficas prestaciones, hasta una capacidad viajera que la acaba por convertir en una alternativa más que interesante para la Honda Rebel 500. Por todo esto, la Calibro es una moto tan espectacular, y que se merece todo el reconocimiento y los elogios que ha recibido últimamente.

Emplea un motor de 693 centímetros cúbicos de cilindrada, que es perfecto para disfrutar en carretera y para su uso a diario en la ciudad, y que hace que sea una moto enfocada al público más joven, con una ergonomía que es muy cómoda. Todos los detalles se han cuidado al máximo para mantener una imagen llamativa y moderna, como su faro redondo con iluminación full LED, el diseño de su depósito metálico y la unión del asiento y el colín trasero. Y los colores que tiene también hacen que sea tan especial.

El motor que tiene equipado esta moto es de dos cilindros en paralelo, de cuatro válvulas por cilindro, y con doble árbol de levas, que es capaz de entregar 69 CV de potencia a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 68 Nm a 6.500 rpm. Es un propulsor previsible gracias a su entrega lineal, con una correa dentada en la transmisión final que garantiza una mayor suavidad de funcionamiento y un mantenimiento reducido. Y en la instrumentación, se une una pantalla digital con una analógica que muestra toda la información necesaria.

La Moto Marini Calibro cuesta 7.090 euros

La Moto Marini Calibro tiene un precio que es muy sorprendente y que invita inevitablemente a querer conseguir esta moto, pues apenas tiene un coste de 7.090 euros, lo que nos parece una verdadera ganga.