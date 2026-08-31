Más bonito y, para muchos, mejor que el BMW X1: un SUV que sorprende por mucho menos

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 20:49h.

Nada que envidiar de sus rivales directos y mucho más barato

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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El BMW X1 suele aparecer entre las primeras opciones cuando alguien busca un SUV compacto premium. Y también los otros dos que conforman el tridente alemán, el Mercedes GLA y el Audi Q3. Sin embargo, el Volvo XC40 responde con un diseño más personal, un habitáculo confortable y una promoción agresiva. El modelo sueco combina elegancia, calidad y seguridad por un precio inferior al indicado en su catálogo.

Volvo anuncia esta versión por 31.900 euros. La financiación exige una entrada de 13.144 euros y 47 cuotas mensuales de 150 euros. Después, el cliente puede devolver el coche, cambiarlo o conservarlo abonando una última cuota de 18.360,43 euros tras cuatro años.

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A la sombra del tridente alemán, este SUV premium tiene mucho que decir

La carrocería mide 4,44 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,65 metros de altura. La batalla alcanza 2,70 metros. El XC40 ofrece un tamaño manejable sin renunciar al espacio familiar. El maletero dispone de 452 litros y puede aumentar hasta 1.328 litros abatiendo los asientos posteriores.

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La versión de acceso utiliza un motor de gasolina turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros. La tecnología microhíbrida de 48 voltios ayuda a reducir el consumo. El conjunto desarrolla 163 CV y 265 Nm. Una caja automática de doble embrague y siete marchas transmite la potencia a las ruedas delanteras.

El Volvo acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza 180 km/h. Su consumo homologado queda en 6,5 l/100 km. Las emisiones ascienden a 148 g/km. La etiqueta ECO de la DGT facilita el acceso a zonas urbanas restringidas y aporta ventajas frente a mecánicas convencionales.

La seguridad, muy presente en el equipamiento

El acabado Essential incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y climatizador bizona. El interior incorpora asientos Comfort eléctricos, tapicería de tela y cuadro digital de 12,3 pulgadas. Una pantalla táctil de nueve pulgadas reúne el sistema multimedia. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth y radio digital completan la conectividad disponible.

Volvo, como siempre, tampoco descuida la seguridad. El XC40 equipa numerosos airbags, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y aviso de tráfico cruzado. Aparecen sensores traseros, cámara posterior y asistente de arranque en pendiente.